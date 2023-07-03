Про це свідчать результати опитування Національного банку України щодо індексу очікувань ділової активності.

"Підприємства будівництва надали найоптимістичніші оцінки результатів своєї діяльності завдяки сприятливим погодним умовам, потребі в розширенні західної логістики, будівництві та відновленні доріг: секторальний індекс у червні становив 58.6 (у травні – 51.3)", – пише пресслужба.

Ця категорія бізнесменів очікує на зростання обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів, а також зберегли помірно високі очікування щодо зростання закупівлі послуг підрядників. Очікування щодо доступності послуг понизилися до нейтрального рівня.

У червні індекс очікувань підвищився до 50.8, що вище нейтрального рівня, порівняно з 50.5 у травні, завдяки зниженню витрат на сировину та енергію, налагодженню ланцюгів постачання, поліпшенню інфляційних та курсових очікувань та збільшенню внутрішнього попиту. Позитивні оцінки надали підприємства торгівлі та промисловості, а сектор послуг залишився єдиним з негативними очікуваннями.

"Респонденти будівництва та сфери послуг уперше за тривалий час очікували на збільшення загальної чисельності працівників, натомість підприємства промисловості та торгівлі – на зменшення", – пояснюють в НБУ.

Довідково. Щомісячне опитування підприємств проводилося з 05 до 22 червня 2023 року. В опитуванні взяло участь 491 підприємство. Серед опитаних підприємств 45.2% – компанії промисловості, 28.9% – сфери послуг, 21.0% – торгівлі, 4.9% – будівництва; 32.4% респондентів – великі підприємства, 30.5% – середні, 37.1% – малі.

32.2% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.8% – лише експортні операції, 16.9% – лише імпортні операції, 41.1% – не здійснюють зовнішні економічні операції.