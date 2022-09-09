Нацгвардійці підняли синьо-жовтий прапор над Волоховим Яром на Харківщині

Відео моменту підняття українського стяга над селом у Чугуївському районі Харківщини опублікували на facebook-сторінці Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

"Піднімаємо український прапор над звільненим селом Волохів Яр. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава! *** Російській Федерації!" – прокоментували воїни.

8 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в межах оборонних операцій, які тривають, українські воїни звільнили від окупантів десятки населених пунктів, а з 1 вересня – понад тисячу квадратних кілометрів української території.

9 вересня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продемонстрував відео звільнення окупованих раніше росіянами територій. Люди зі сльозами на очах зустрічають українських воїнів, а військові підіймають синьо-жовті прапори у визволених населених пунктах

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