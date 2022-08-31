Про це інформує в телеграмі Національна гвардія України.

"Аеророзвідка Нацгвардії у рамках заходів контрбатарейної боротьби відшукала ціль, корегувала вогонь артилеристів Збройних сил України та зафіксувала результат їхньої віртуозної роботи", - йдеться в повдіомленні.

Бійці Нацгвардії знищили самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація" армії РФ на Харківщині разом із розрахунком та боєприпасами.

Довідково. САУ 2С3 "Акація" - радянська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця. Розроблена на Уральський завод транспортного машинобудування. САУ розрахована на чотирьох членів екіпажу. Має ефективну дальність стрільби на 20 км.

10 серпня бійці 128-ї бригади взяли в полон російського окупанта. 11 серпня воїни Князівської бригади за допомогою БПЛА знищили одразу три БМП росіян.

17 серпня стало відомо, що воїни-десантники 80-ї бригади України знищили три батальйонних тактичних груп (БТГр) росіян, а 18 серпня бійці 44-ї артбригади "вполювали" і знищили ворожу САУ разом з боєкомплектом.

А 25 серпня воїни Закарпатського легіону показали, як "підсмажили" російську техніку зі "стугни".

27 серпня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що окупанти приховують вибухи на військових об'єктах у Криму.

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади за допомогою дрона виявили і знищили російських загарбників, які переховувалися в окопі.

На Донеччині українські прикордонники ліквідували склад боєприпасів одного з підрозділів армії РФ і щонайменше чотирьох загарбників.

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