Нацгвардійці знищили на Харківщині російську самохідну артустановку "Акація"
Українські захисники ліквідували на Харківщині САУ 2С3 "Акація" разом із боєприпасами
Про це інформує в телеграмі Національна гвардія України.
"Аеророзвідка Нацгвардії у рамках заходів контрбатарейної боротьби відшукала ціль, корегувала вогонь артилеристів Збройних сил України та зафіксувала результат їхньої віртуозної роботи", - йдеться в повдіомленні.
Бійці Нацгвардії знищили самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація" армії РФ на Харківщині разом із розрахунком та боєприпасами.
Довідково. САУ 2С3 "Акація" - радянська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця. Розроблена на Уральський завод транспортного машинобудування. САУ розрахована на чотирьох членів екіпажу. Має ефективну дальність стрільби на 20 км.
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