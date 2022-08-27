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Головна війна з Росією Окупанти приховують вибухи на військових об'єктах у Криму, — розвідка

Окупанти приховують вибухи на військових об'єктах у Криму, — розвідка

27 серпня, 2022 субота
11:19
війна з Росією на фото: вибух у Криму

Окупаційна влада Криму отримала наказ приховувати від цивільних будь-яку інформацію про вибухи на військових об'єктах

Про це в телеграмі повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідників, заступник міністра оборони Росії Дмитро Булгаков на спецнараді наказав окупаційній адміністрації Криму не розголошувати мешканцям жодної інформації про вибухи на складах боєприпасів і військових об'єктах.

Якщо ж інформація якимось чином стане відома жителям тимчасово окупованого Криму, треба списати все на халатність та недбальство певних осіб. За інформацією розвідки, "винуватців" уже визначили. У випадках розголошення інформації їх буде одразу притягнуто до відповідальності.

  • Увечері 18 серпня в Керчі місцеві жителі чули вибухи. Окупаційна влада Криму повідомила, що спрацювало ППО.
  • Згодом пролунали вибухи біля військового аеродрому "Бельбек". Цього ж дня жителі тимчасово окупованого Криму чули вибухи в Євпаторії. Повідомляли про роботу ППО.
  • 20 серпня, за словами "Губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, на дах штабу чорноморського флоту РФ впав безпілотник.
  • У п'ятницю, 26 серпня, у Севастополі знову пролунали звуки, схожі на вибухи. Окупанти знову повідомили про роботу ППО.

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