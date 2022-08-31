Прикордонники на Донеччині знищили ворожий склад боєприпасів і щонайменше чотирьох загарбників
На Донеччині українські прикордонники ліквідували склад боєприпасів одного з підрозділів армії РФ і щонайменше чотирьох загарбників
Про це інформує в телеграмі Державна прикордонна служба України.
"На Донеччині аеророзвідка прикордонників виявила склад зброї та боєприпасів ворога. Окупанти облаштувалися у будівлі неподалік Словʼянська", - йдеться в повідомленні.
Після виявлення ворога прикордонники відкрили вогонь сховищу ворога зі станкового протитанкового гранатомета. Внаслідок цього боєкомплект знищено.
Також повідомляється, що ліквідовано щонайменше чотири російських загарбники.
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