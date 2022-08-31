Про це інформує в телеграмі Державна прикордонна служба України.

"На Донеччині аеророзвідка прикордонників виявила склад зброї та боєприпасів ворога. Окупанти облаштувалися у будівлі неподалік Словʼянська", - йдеться в повідомленні.

Після виявлення ворога прикордонники відкрили вогонь сховищу ворога зі станкового протитанкового гранатомета. Внаслідок цього боєкомплект знищено.

Також повідомляється, що ліквідовано щонайменше чотири російських загарбники.

Увечері 18 серпня в Керчі місцеві жителі чули вибухи. Окупаційна влада Криму повідомила, що спрацювало ППО.

Згодом пролунали вибухи біля військового аеродрому Бельбек. Цього ж дня жителі тимчасово окупованого Криму чули вибухи в Євпаторії. Повідомляли про роботу ППО.

20 серпня, за словами "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, на дах штабу чорноморського флоту РФ впав безпілотник.

У п'ятницю, 26 серпня, у Севастополі знову пролунали звуки, схожі на вибухи. Окупанти знову повідомили про роботу ППО.

27 серпня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що окупанти приховують вибухи на військових об'єктах у Криму

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