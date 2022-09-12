Про це повідомили у Східному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України

"Гвардійський розрахунок ПЗРК "Стінгер" знищив російський дозвуковий штурмовик Су-25. Вже за декілька годин мінометники-спецпризначенці виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню техніки противника. У результаті знищено дві вантажівки "Урал", два БТР-82, одну бойову броньовану машину та бензовоз. При цьому вдалося верифікувати десять знищених російських окупантів", – зазначено в повідомленні.

Окрім того, під час пошуково-фільтраційних заходів у Куп’янську гвардійці взяли в полон сімох окупантів, тим самим поповнивши так званий обмінний фонд.

Як додали у Нацгвардії, гвардійці також захопили два БТР-80 противника у справному стані, тож тепер техніка окупантів послужить українському підрозділу.

За інформацією Генштабу Збройних Сил України, впродовж доби Росія у війні з Україною втратила близько 300 військових, 23 броньовані машини, 14 танків і літак. А від 24 лютого – близько 52,9 тис. військових, 4640 бойових бронемашин і 243 літаки

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