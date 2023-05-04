Національна гвардія збила російський безпілотник та вдарила по позиціях противника з його карти пам'яті
Підрозділи Національної гвардії України збили російський безпілотник і завдали удар по координатах зльоту БПЛА з його карти пам’яті
Про це розповів заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович під час брифінгу в Military Media Center, пише "Армія Inform".
Мобільна вогнева група окремого батальйону охорони громадського порядку під час несення служби на блокпосту під Херсоном зі стрілецької зброї знешкодила ворожий БПЛА Zala-421, а військовослужбовці 31-ї бригади охорони громадського порядку імені генерал-майора Олександра Радієвського зі стрілецької зброї збили безпілотник MAVIC-3 поблизу Серебрянського лісництва.
"Зі збитого БПЛА було вилучено карту пам’яті, на якій містились фото- і відеофайли з інформацією (даними геолокації) щодо місця його запуску. По визначених координатах артилерією було завдано вогневого ураження", - зазначив представник Головного управління НГУ.
- Нацгвардія комплектує штурмові бригади "Гвардії наступу", нині вже понад 20 тисяч добровольців виявили бажання долучитись.
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