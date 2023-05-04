Про це розповів заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович під час брифінгу в Military Media Center, пише "Армія Inform".

Мобільна вогнева група окремого батальйону охорони громадського порядку під час несення служби на блокпосту під Херсоном зі стрілецької зброї знешкодила ворожий БПЛА Zala-421, а військовослужбовці 31-ї бригади охорони громадського порядку імені генерал-майора Олександра Радієвського зі стрілецької зброї збили безпілотник MAVIC-3 поблизу Серебрянського лісництва.

"Зі збитого БПЛА було вилучено карту пам’яті, на якій містились фото- і відеофайли з інформацією (даними геолокації) щодо місця його запуску. По визначених координатах артилерією було завдано вогневого ураження", - зазначив представник Головного управління НГУ.