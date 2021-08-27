Національна ідея України - сильна Європейська держава та відповідальне суспільство,- Порошенко

Про це йдеться у матеріалі "Української правди".

"Дискусія про "національну ідею" нагадує мені пошук квітки папороті. Ніхто не бачив, як цвіте та рослина, і ніхто ще не знайшов скрижалів, на яких викарбувано нашу національну ідею. Її не можна виписати в законі, впровадити президентським указом чи запатентувати як винахід Академії наук. Втім, поки вчені, політики, журналісти ламали списи і зривали голос, національна ідея склалася природнім шляхом. Це – свобода, права людини, незалежність і добробут, які повною мірою будуть гарантовані лише тоді, коли Україна стане членом ЄС та НАТО", – зазначає Порошенко.

«Наша національна ідея – це ідея українсько-європейська. Найсвіжіші опитування громадської думки показали рекордну підтримку українцями вступу до ЄС та Північноатлантичного альянсу. Але від Радянського Союзу Європейський Союз і відрізняється саме тим, що там не ходять строєм. Тому решта має природне законне право і не погоджуватися з таким формулюванням національної ідеї. Але вибір більшості очевидний, і вектор руху незмінний», – наголошує п’ятий Президент.