Національна ідея України - сильна Європейська держава та відповідальне суспільство,- Порошенко
П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в рамках спецпроекту до 30-річчя Незалежності розповів про своє бачення національної ідеї України
Про це йдеться у матеріалі "Української правди".
"Дискусія про "національну ідею" нагадує мені пошук квітки папороті. Ніхто не бачив, як цвіте та рослина, і ніхто ще не знайшов скрижалів, на яких викарбувано нашу національну ідею. Її не можна виписати в законі, впровадити президентським указом чи запатентувати як винахід Академії наук. Втім, поки вчені, політики, журналісти ламали списи і зривали голос, національна ідея склалася природнім шляхом. Це – свобода, права людини, незалежність і добробут, які повною мірою будуть гарантовані лише тоді, коли Україна стане членом ЄС та НАТО", – зазначає Порошенко.
«Наша національна ідея – це ідея українсько-європейська. Найсвіжіші опитування громадської думки показали рекордну підтримку українцями вступу до ЄС та Північноатлантичного альянсу. Але від Радянського Союзу Європейський Союз і відрізняється саме тим, що там не ходять строєм. Тому решта має природне законне право і не погоджуватися з таким формулюванням національної ідеї. Але вибір більшості очевидний, і вектор руху незмінний», – наголошує п’ятий Президент.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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