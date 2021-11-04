Національна мережа супермаркетів запровадила ініціативу “Вакцинований та безпечний для вас”

Призначення значків- вкотре сповістити покупців про те, що працівник щеплений. Саме тому у фірмових магазинах можна робити безпечні покупки. А масову вакцинацію працівників проти коронавірусу керівництво проводило ще до настання нової хвилі пандемії. Таке нововведення вже встигли оцінити покупці. Наприклад, покупчиня Марина Боровик ще із самого початку пандемії ковіду робить все, аби зменшити ризики зараження. Тому значно турбується про свою безпеку в людних місцях.



“Я постійний покупець цього магазину. Я взагалі не розуміла, як з’являтися тепер тут, бо супермаркети - це є місце, де велике скупчення народу, і я хвилювалася. Сьогодні я прийшла за покупками і дуже приємно була здивована тим, що я побачила, що в усіх співробітників є значки, що вони вакциновані і вони є безпечні для нас. Після цього я вже зрозуміла, що сюди можна ходити і не боятися, що можеш захворіти на ковід”.



Компанія “АТБ” завчасно подбала про здоров’я своїх працівників та клієнтів. З початком пандемії, всі працюють лише у захисних масках, рукавичках та окулярах. Про це зазначає і товарознавиця мережі фірмових магазинів Ольга Філоненко.



“У період пандемії мережа національного масштабу “АТБ” забезпечує всім відвідувачам максимальну безпеку, а саме обов’язкова погодинна обробка приміщення та торгового обладнання, індивідуальний захист персоналу та обов’язково вакцинація. Сьогодні на підприємстві працюють майже 70 тисяч людей. Магазини нашої мережі знають і люблять в усій країні. Тож ми стараємось щоб наші покупці завжди залишались задоволеними від покупок та в умовах пандемії були впевнені у своїй безпеці”.



Щепилися близько 85% співробітників української торгової мережі. Обидві дози вакцини отримала і продавчиня-консультантка мережі фірмових магазинів Наталія Невмержицька.



“Із самого початку, як ми потрапили до “червоної зони”, нам видали і маски, і рукавиці, щоб ми були в безпеці, щоб ми не захворіли. А зараз ми вже всі вакциновані, адже турбуємось не лише про себе, а й про оточуючих людей.



Нам видали отакі значки, що означають безпечне обслуговування, щоб покупці бачили, що ми вакцинувалися заради них, і не турбувалися, що ми можемо їх заразити і тому у нас безпечна зона торгівлі”.



Такі значки про вакцинацію невдовзі одягнуть всі працівники у 1275-ти супермаркетах мережі по всій країні.