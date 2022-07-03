Експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Національний банк України зараз провокує інфляцію через те, що змушений викуповувати облігації внутрішньої державної позики. Адже ніхто інший не буде їх купувати: банки мають депозитні сертифікати 23%, населення має депозити під 18%. Тож ніхто не купуватиме облігації внутрішньої державної позики по 11%", - зазначив Несходовський.

Економіст переконаний, що Нацбанк не діє в інтересах держави в умовах війни.

"НБУ не має відповідальності перед державними інтересами. Треба думати не лише про власні інтереси, а й про інтереси держави. Нацбанк не має права диктувати в таких умовах ситуацію", - зауважив Ілля Несходовський.

21 червня НБУ оприлюднив звіт про фінансову стабільність, в якому йдеться, що економіка України через війну, розв'язану Росією, спаде щонайменше на третину в 2022 році, а темпи її відновлення залежатимуть від тривалості війни.

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