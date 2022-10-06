Про це повідомляє Держкіно.

Документальний фільм “Нація футболу” Володимира Мули про становлення української збірної виходить в український прокат з 27 жовтня.



У стрічці Андрій Шевченко, Олег Блохін, Йожеф Сабо, Артем Мілевський, Олександр Зінченко, Олександр Шовковський, Руслан Ротань, Андрій П’ятов, Леонід Буряк та інші зірки українського футболу розповідають безпрецедентну та яскраву історію становлення української збірної за останні 30 років.



За словами автора, робота над фільмом велася понад рік. Окрім інтерв’ю з футбольними зірками та найдраматичніших ігрових моментів, велика увага приділялась і особистим архівам журналістів та репортерів, що супроводжували збірну у певний період виступів Національної команди.

Стрічка створена Teleprostir Studio за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

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