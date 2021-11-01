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Нацполіція викрила розкрадання 60 млн грн на ремонті Дністровської ГАЕС

1 листопада, 2021 понедiлок
18:30
Економіка

Національна поліція викрила корупційну схему привласнення державних коштів під час проведення будівельних робіт на Дністровській ГАЕС. Збитки оцінюють у 60 мільйонів грн

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції спільно зі слідчими поліції Києва та Київською міською прокуратурою проводять слідство за фактами злочинної діяльності службових осіб ПрАТ "Укргідроенерго", Консорціуму "НВО "Укргідроенергобуд" та підрядної організації. За попередніми даними, за результатами проведення публічних закупівель перемогу отримували підконтрольні підприємства. З метою розкрадання коштів до офіційних документів вносилися недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та їх вартості, зокрема вносилися роботи, які фактично не виконувалися", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, щоб вивести кошти у "тіньовий обіг", причетні особи укладали удавані правочини на виконання робіт та надання послуг з товариствами, які мали ознаки фіктивності. Отримані в такий спосіб кошти усі учасники оборудки розділяли між собою.

За фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем розслідується кримінальне провадження за статтею 191 ККУ.

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МВС
Нацполіція
Дністровська ГЕС
оборудка
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