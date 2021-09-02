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Нацрада перевірить "Інтер" через показ фільмів із російськими акторами з чорного списку

2 вересня, 2021 четвер
19:18
Суспільство Телеканал "Інтер"

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила чергову перевірку телеканалу "Інтер" через демонстрування фільмів за участю акторів, яких внесено до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці

Про це передає пресслужба відомства.

"2 вересня Національна рада призначила чергову позапланову безвиїзну перевірку телеканалу "ІНТЕР" (ПрАТ "Телеканал "Інтер", м. Київ) через демонстрування фільмів за участі акторів, яких внесено до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. За період із 9 по 29 серпня в ефірі телеканалу транслювалися аж 12 таких фільмів", - йдеться в повідомленні.

Так, в ефірі ліцензіата за 9 – 12, 14, 16 – 19, 21 – 23, 28 і 29 серпня зафіксовано 12 кінострічок, щодо яких існують обмеження щодо показу на території України. Учасниками цих фільмів є російські актори, що входять до  цього Переліку.

Зокрема, в ефірі "Інтера" транслювалися такі радянські фільми:

– "Велика перерва" за участі Тализіної Валентини Іларіонівни;

– "Весняний призов" за участі Ярмольника Леоніда Ісааковича;

– "Блондинка за рогом" за участі Бортка Володимира Володимировича;

– "Самотнім надається гуртожиток" за участі Ініна Аркадія Яковича, Михайлова Олександра Яковича;

– "Рідня" за участі Михалкова Микити Сергійовича;

– "Службовий роман" за участі Фрейндліх Аліси Брунівни;

– "Москва сльозам не вірить" за участі Алентової Віри Валентинівни, Меньшова Володимира Валентиновича, Табакова Олега Павловича;  

– "Любов та голуби" за участі Михайлова Олександра Яковича, Меньшова Володимира Валентиновича;  

– "Зелений фургон" за участі Харатьяна Дмитра Вадимовича;

– "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика" за участі Варлей Наталії Володимирівни;

– "Гараж" за участі Гафта Валентина Йосиповича;

– "Місце зустрічі змінити не можна" за участі Говорухіна Станіслава Сергійовича.

Зазначається, що законом України "Про телебачення і радіомовлення" встановлено, що не допускається трансляція аудіовізуальних творів із участю осіб, внесених до переліку, також телерадіокомпанія  зобов’язана дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії. Тому цей факт свідчить про ознаки порушення абзацу десятого частини другої статті 6 і пункту а) частини першої статті 59 цього закону.

Позапланову безвиїзну перевірку телеканалу "Інтер" буде проведено в період із 17 вересня по 1 жовтня. До 21 вересня ліцензіат повинен надіслати на адресу регулятора необхідні документи та матеріали.

Це уже четверта позапланова безвиїзна перевірка, призначила телеканалу "Інтер" через демонстрацію фільмів за участі артистів, котрих внесено до Переліку, які створюють загрозу національній безпеці. Попередні рішення про перевірку ліцензіата були ухвалені 15 і 29 липня та 18 серпня.
  • Нагадаємо, Національна рада на засіданні 2 вересня застосувала відразу 5 санкцій за поширення мови ворожнечі - дві щодо телеканалу "НАШ" і три до "Максі-ТВ".

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Росія
Інтер
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення
перевірка
телеканал Інтер
російські актори
Нацбезпека
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