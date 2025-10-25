Американські вчені розробили нову методику лікування раку за допомогою світла

Про це пише Science Alert.

Для знищення ракових клітин, за словами вчених, світлодіоди, що випромінюють світло в ближньому інфрачервоному діапазоні, поєднуються з наноскопічними пластівцями оксиду олова, відомими як SnOx nanoflakes.

Відмінність нового підходу полягає у використанні недорогих світлодіодів замість спеціалізованих лазерів. Це зменшує ризик пошкодження навколишніх тканин і робить терапію більш доступною та менш інвазивною, порівняно з хіміо- або радіотерапією.

Нанопластівці SnOx поглинають інфрачервоне світло, проникаюче в тканини, і перетворюють його на локальне тепло. Під його впливом руйнуються мембрани та білки ракових клітин, що призводить до їх загибелі. При цьому здорові клітини залишаються майже неушкодженими, оскільки вони менш чутливі до нагрівання, а пластівці можна спрямувати безпосередньо на злоякісні клітини.

Лабораторні дослідження показали, що поєднання світлодіодного світла та нанопластівців знищує до 92% клітин раку шкіри і близько 50% клітин раку товстої кишки всього за 30 хвилин, при цьому здорові клітини залишаються неушкодженими. Ця точність робить методику особливо перспективною для лікування меланоми та базальноклітинного раку.