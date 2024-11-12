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Головна Наука Американські вчені з'ясували, що сон може допомогти ухвалювати більш раціональні рішення

Американські вчені з'ясували, що сон може допомогти ухвалювати більш раціональні рішення

Марія Науменко
12 листопада, 2024 вiвторок
13:47
Наука людина спить

Дослідження, проведене у 2024 році на кафедрі психології Університету Дьюка, показало, що сон може мати позитивний вплив на процес ухвалення рішень

Зміст

Про це інформує Science Alert.

Щоб довести це, вчені запропонували учасникам взяти участь у грі "Гаражний розпродаж".

У рамках дослідження учасники порпалися у віртуальних коробках з непотрібними товарами. Більшість предметів у коробці не коштували багато, але кілька особливих об'єктів були більш цінними. Після того, як учасники переглянули кілька коробок, їм було запропоновано вибрати свою улюблену коробку, за що вони отримували грошову винагороду, еквівалентну вартості предметів у коробці.

Коли вони обирали коробку негайно, їхні рішення часто базувалися на перших враженнях. Натомість після сну учасники робили більш раціональний вибір, і розташування цінних предметів у коробці, схоже, не впливало на їхнє рішення.

Це вказує на те, що мозок продовжує обробляти інформацію під час сну, що призводить до ефективнішого розв'язання проблем.

Крім цього, інше дослідження 2019 року виявило, що сплячий мозок здатний вирішувати складні головоломки, якщо учасники отримували звукові підказки, що свідчить про активність мозку у процесі сну.

Ще одне дослідження показало, що сон допомагає виявляти неявні зв'язки між об'єктами та подіями. Учасники, які спали після вивчення набору асоціацій, краще визначали непрямі зв'язки, що свідчить про покращення здатності до аналізу та розуміння глибокої структури інформації.

Таким чином, як стверджують вчені, ці дослідження надають переконливі докази того, що сон відіграє важливу роль у когнітивних процесах, покращуючи прийняття рішень, розв'язання проблем та стимулюючи творчість.

  • Міжнародна група вчених назвала стадію сну, втрата якої може збільшити ризики розвитку деменції. Нове дослідження показало, що люди старше 60 років на 27% частіше хворіють на деменцію, якщо вони втрачають лише 1% цього глибокого сну щороку.
Теги:
Новини
Світ
Здоров'я
США
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