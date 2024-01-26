Гелікоптер NASA Ingenuity завершив місію на Марсі та назавжди припинив польоти
25 січня NASA повідомило, що його марсіанський робот-гелікоптер Ingenuity, перший транспортний засіб, який здійснив керований політ на іншій планеті, завершив місію й назавжди припинив польоти
Про це повідомляє Reuters.
Після його 72 польоту 18 січня, який став останнім для Ingenuity, він передав на Землю зображення, на яких було видно, що його роторних лопатей були пошкоджені під час посадки. Це означає, що він не може продовжувати роботу.
"Гірко, що я повинен оголосити, що Ingenuity, "маленький гелікоптер, який міг" — і він постійно казав: "Я думаю, що зможу, я думаю, що зможу" - що ж, він здійснив свій останній політ на Марсі", - заявив адміністратор NASA Білл Нельсон.
Ingenuity перевершив очікування інженерів, адже для нього було заплановано 30 днів місії й не більше ніж п’ять коротких польотів, а у підсумку апарат здійснив 72 польоти, особливо через те, що він покладався на систему живлення на сонячних батареях, щоб залишатися напоготові і запобігати тріщинам під час екстремально холодних марсіанських ночей.
Гелікоптер пролетів над марсіанською місцевістю в 14 разів більше, ніж спочатку планувалося, зареєструвавши більше двох годин і восьми хвилин польотного часу та подолавши відстань у 17 км під час усіх 72 польотів. Його максимальна висота була виміряна на рівні 24 метри.
- У четвер, 18 січня, оператори Ingenuity заявили, що втратили зв'язок з гелікоптером вагою 1,8 кілограма наприкінці його 72-го польоту на Марс.
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