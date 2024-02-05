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Науковці виявили, що неврологічні пошкодження спричиняють не вірусні інфекції, а імунна відповідь на них організму

5 лютого, 2024 понедiлок
23:24
Наука коронавірус

Дослідники з'ясували, що за неврологічні пошкодження організму внаслідок вірусних інфекцій відповідають не безпосередньо віруси, а відповідь імунної системи на них

Про це пише MedicalXpress.

Дослідження проводила група вчених з університету Макмастера, а його результати опублікували в понеділок, 5 лютого в Nature Communications.

Науковці досліджували природний імунітет людини та функції NK-клітин.  Вони намагалися зрозуміти, чому так багато вірусних інфекцій пов’язано з неврологічними захворюваннями. Протягом багатьох років існувало переконання, що такі пошкодження виникають через гострі вірусні інфекції, як-от вірус Зіка чи COVID-19. Утім дані, які отримала група вчених, свідчать: не сам вірус викликає пошкодження, а унікальна популяція Т-клітин, які є частиною імунної системи".

Команда Макмастера зосередилася на вивченні вірусу Зіка. Під час лабораторних досліджень учені знайшли Т-клітини, які були специфічними для вірусу Зіка та призначені для знищення інфікованих клітин. Проте водночас вони виявили неспецифічні Т-клітини, які вбивали клітини, не інфіковані цим вірусом.

Дослідники кажуть, що така агресивна реакція виявлених клітин є причиною неврологічних пошкоджень, які виникають внаслідок інфекцій, аж до септичного шоку.

Агресивна реакція є результатом вироблення організмом великої кількості запальних білків цитокінів, які в помірних кількостях допомагають координувати реакцію організму в боротьбі з інфекцією. Проте якщо імунні клітини нашого організму надмірно реагують і надмірно виробляють запальні цитокіни, цей стан призводить до неспецифічної активації імунних клітин, що, своєю чергою, має наслідком супутнє пошкодження..

Тепер науковці досліджують, як можна по-новому підійти до  лікування неврологічних захворювань, викликаних гострими вірусними інфекціями. Для цього візьмуться вивчати кілька інших вірусів.

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