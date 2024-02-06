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Головна Наука Нейробіологи зі США вперше надрукували на 3D-принтері нейронну тканину, що функціонує, як людський мозок

Нейробіологи зі США вперше надрукували на 3D-принтері нейронну тканину, що функціонує, як людський мозок

6 лютого, 2024 вiвторок
10:33
Наука

Дослідники з університету Вісконсін-Медісон створили першу функціональну надруковану на 3D-принтері тканину мозку, яка може розвиватися і формувати зв'язки аналогічно до справжньої тканини людського мозку

Про це повідомляє Science Alert.

Завдяки цьому досягненню, нейробіологи отримали новий інструмент для вивчення зв'язку між клітинами мозку та іншими частинами людського мозку, що потенційно може призвести до кращих способів лікування таких захворювань, як хвороба Альцгеймера та Паркінсона.

"Це може змінити наш погляд на біологію стовбурових клітин, неврологію та патогенез багатьох неврологічних і психіатричних розладів", - зазначив нейробіолог Су-Чун Чжан.

Чжан і його команда вважають, що багато лабораторій зможуть використовувати їхній новий метод, оскільки він не потребує спеціального обладнання для біодруку.

"Оскільки ми можемо друкувати тканину за дизайном, ми можемо мати певну систему для вивчення того, як працює мережа людського мозку, - пояснив Чжан. - Ми можемо дуже детально вивчити, як нервові клітини спілкуються одна з одною за певних умов".

Дослідники стверджують, що для розуміння мереж людського мозку з метою вивчення здоров'я і хвороб потрібна надійна модель живих нервових тканин людини, оскільки моделі на тваринах не можуть повністю відтворити складність роботи мозку.

За словами вчених, точність цього методу 3D-друку дозволяє контролювати типи та розташування клітин, на відміну від мініатюрних органів, вирощених у лабораторії.

Проте прототип не може контролювати напрямок зрілих нейронів, а надрукована тканина не має природної структури, яку можна побачити в органоїдах мозку. Але Чжан та його колеги кажуть, що це доповнює органоїди як корисний спосіб вивчення мозку за різних умов.

"Його можна використовувати для вивчення молекулярних механізмів, що лежать в основі розвитку мозку, розвитку людини, вад розвитку, нейродегенеративних розладів тощо", - додав Чжан.

Згодом команда сподівається вдосконалити свій процес, щоб створити більш специфічні тканини мозку з керованими клітинами.

  • Нейрохірурги з Орегонського університету вживили 34-річній американці Ембер Пірсон революційний мозковий імплантат, призначений для лікування епілепсії та обсесивно-компульсивного розладу.

Теги:
Світ
Технології
США
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