"Потужністю 10 трильйонів сонць": зафіксували найбільший в історії спалах чорної діри

Про це пише видання Space.

Рідкісне явище дослідив перехідний центр Цвіккі (ZTF), коли телескоп зафіксував різке — у 40 разів — зростання яскравості об’єкта J2245+3743, розташованого на відстані близько 10 мільярдів світлових років від Землі.

Як пояснюють науковці, надмасивна чорна діра з масою у 500 мільйонів сонць розірвала гігантську зірку, що підійшла надто близько. Цей процес, відомий як припливне руйнування (TDE), і спричинив спалах неймовірної потужності.

"Це не схоже ні на один активний ядерний об’єкт, який ми коли-небудь бачили. Об’єкт дуже далекий і надзвичайно яскравий", — зазначив керівник дослідження, професор Каліфорнійського технологічного інституту Метью Грем.

За інформацією видання, на піку спалах був у 30 разів яскравішим, ніж будь-який попередній випадок подібного типу в історії.

За словами дослідників, чорна діра досі "поглинає" залишки зірки, маса якої була приблизно в 30 разів більшою за Сонце. Відкриття дає змогу припустити, що подібні події відбуваються по всьому Всесвіту і просто чекають на своє виявлення.