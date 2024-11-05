У космос запустили перший у світі дерев'яний супутник

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що супутник LignoSat розробили Кіотський університет та будівельна компанія Sumitomo Forestry. Його доставлять на Міжнародну космічну станцію (МКС) у рамках місії SpaceX.

Після цього супутник виведуть на орбіту на висоті близько 400 км над Землею.



LignoSat розміром із долоню названо на честь латинського слова "дерево". Він має продемонструвати можливості використання поновлюваного матеріалу під час досліджень космосу.

"З деревиною, матеріалом, який ми можемо виробляти самі, ми зможемо будувати будинки, жити і працювати в космосі вічно", - заявив Такао Дої - колишній астронавт, який зараз вивчає діяльність людини в космосі в Кіотському університеті.

Як кажуть науковці, дерево - більш довговічний матеріал у космосі, ніж на Землі, оскільки там немає води й кисню, під впливом яких воно могло б згнити чи спалахнути.

Після завершення служби дерев'яні супутники також мають мінімальний вплив на довкілля. Апарати, які завершили свою місію, повертаються до атмосфери. Металеві супутники створюють частинки оксиду алюмінію під час повернення, але дерев'яні просто згорять із меншим забрудненням.

"Металеві супутники можуть бути заборонені у майбутньому. Якщо ми зможемо довести, що наш перший дерев'яний супутник працює, ми хочемо представити його компанії SpaceX Ілона Маска", - додав Такао Дої.

Вчені провели експерименти на МКС і з'ясували, що для створення супутників найбільш підходять хонокі – різновид магнолії, що росте в Японії та використовується для піхв мечів. Для виготовлення LignoSat використовували саме це дерево.

Повідомляється, що після виходу на орбіту супутник залишиться у космосі на 6 місяців. Електроніка, встановлена на його борту, вимірюватиме, як деревина реагує на умови космосу, де температура вимірюється від -100 до 100 градусів за 45 хвилин, поки супутник рухається по орбіті.

LignoSat також оцінюватиме здатність деревини знижувати вплив космічної радіації на напівпровідники, що робить її корисною для таких застосувань, як будівництво центрів обробки даних.