РФ запустила у космос ракету "Союз" із супутниками, серед яких два іранські
Уночі 5 листопада Росія випустила у космос ракету "Союз" з кількома десятками супутників, серед яких - два супутники Ірану. Вони призначені для моніторингу космічної погоди навколо Землі
Про це повідомляють РІА Новини та Reuters.
За даними Роскосмосу, космічний корабель-носій "Союз-2.1", який стартував з російського космодрому "Східний", переніс два супутники "Іоносфера-М", які стануть частиною космічної системи моніторингу іоносфери Землі. Також було запущено 53 малі супутники.
Один супутник "Іоносфера-М" важить 430 кг, а його робоча орбіта на високі 820 км. Система міститиме загалом чотири супутники, наступні два апарати РФ планує запустити у 2025 році.
Серед 53 малих супутників є два іранських супутники - Kowsar, супутник для обробки зображень з високою роздільною здатністю, і Hodhod, малий супутник зв’язку.
Також Росія запустила перший російсько-китайський студентський супутник "Дружба ATURK".
- Раніше повідомлялося, що Іран відправив Росії два супутники місцевого виробництва: Москва має вивести їх на орбіту російським космічним апаратом.
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