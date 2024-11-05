РФ запустила у космос ракету "Союз" із супутниками, серед яких два іранські

Про це повідомляють РІА Новини та Reuters.

За даними Роскосмосу, космічний корабель-носій "Союз-2.1", який стартував з російського космодрому "Східний", переніс два супутники "Іоносфера-М", які стануть частиною космічної системи моніторингу іоносфери Землі. Також було запущено 53 малі супутники.

Один супутник "Іоносфера-М" важить 430 кг, а його робоча орбіта на високі 820 км. Система міститиме загалом чотири супутники, наступні два апарати РФ планує запустити у 2025 році.

Серед 53 малих супутників є два іранських супутники - Kowsar, супутник для обробки зображень з високою роздільною здатністю, і Hodhod, малий супутник зв’язку.

Також Росія запустила перший російсько-китайський студентський супутник "Дружба ATURK".

Раніше повідомлялося, що Іран відправив Росії два супутники місцевого виробництва: Москва має вивести їх на орбіту російським космічним апаратом.



