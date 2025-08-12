Україна прийматиме першу мексиканську антарктичну експедицію на станції "Академіка Вернадського"

Про це повідомили на сторінці НАНЦ у facebook.

В Мехіко 11 серпня Національний антарктичний науковий центр та Мексиканське агентство антарктичних досліджень підписали історичний Меморандум про наукову співпрацю в Антарктиці.Документ підписано на 5 років.

Меморандум передбачає спільні дослідження на криголамі "Ноосфера" та станції "Академік Вернадський". Зазначається, що для Мексики це історичний крок — перша експедиція на Антарктиду. Для України важлива "антарктична дипломатія", що зміцнює позиції в Латинській Америці та серед країн Глобального Півдня.

"Антарктида — це унікальна загальносвітова лабораторія, де науковці з будь-якої країни можуть поза національними кордонами разом робити глобальну науку та вивчати процеси, які стосуються не лише Антарктиди, а й усієї планети. Наприклад, працювати в тій "кухні", де робиться клімат і для України, і для Мексики. Для нас велика честь і задоволення стати мостом до Антарктики для тих країн, які лише починають свій шлях туди, і ми чекаємо на наших мексиканських колег на станції "Вернадський" і на борту "Ноосфери", - сказав очільник НАНЦ Євген Дикий.

В Інституті морських наук і лімнології Національного автономного університету Мексики після підписання відбулося урочисте відкриття фотовиставки НАНЦ, що презентує унікальну природу Антарктики та наукові дослідження України на цьому континенті.