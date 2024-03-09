Українські полярники показали зустріч з фінвалом - другим за величиною китом у світі
Українські полярники зі станції "Вернадський" вперше задокументували зустріч із другим за величиною китом у світі, який перебував неподалік станції
Про це пише Національний антарктичний науковий центр.
"Цей вид кита - другий за величиною на планеті. Його довжина може сягати 26 метрів, а вага - 75 тонн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ця зустріч відбулася 6 березня в протоці Пенола поблизу Аргентинських островів, де розташована станція.
"Хоч спостереження тривало лічені хвилини, але нашим полярникам вдалося попрацювати з твариною. Біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко встиг сфотографувати велетня, а також відібрати зразки шкіри та жиру від нього", - написали науковці.
Ці дослідження допоможуть з'ясувати стать кита, більше дізнатися про його стан та краще зрозуміти популяційну структуру цього виду в Антарктиці.
Довідка. Під час китобійного промислу в минулому столітті фінвалів було практично винищено у водах поблизу Антарктиди. Однак останніми роками їхня популяція інтенсивно відновлюється, а вони повертаються туди, де раніше мешкали. Нині ці кити регулярно трапляються на півночі Антарктичного півострова та в протоці Дрейка.
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