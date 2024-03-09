Українські полярники показали зустріч з фінвалом - другим за величиною китом у світі

Про це пише Національний антарктичний науковий центр.

"Цей вид кита - другий за величиною на планеті. Його довжина може сягати 26 метрів, а вага - 75 тонн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця зустріч відбулася 6 березня в протоці Пенола поблизу Аргентинських островів, де розташована станція.

"Хоч спостереження тривало лічені хвилини, але нашим полярникам вдалося попрацювати з твариною. Біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко встиг сфотографувати велетня, а також відібрати зразки шкіри та жиру від нього", - написали науковці.

Ці дослідження допоможуть з'ясувати стать кита, більше дізнатися про його стан та краще зрозуміти популяційну структуру цього виду в Антарктиці.

Довідка. Під час китобійного промислу в минулому столітті фінвалів було практично винищено у водах поблизу Антарктиди. Однак останніми роками їхня популяція інтенсивно відновлюється, а вони повертаються туди, де раніше мешкали. Нині ці кити регулярно трапляються на півночі Антарктичного півострова та в протоці Дрейка.