Уперше за майже 4 роки до українських полярників завітав імператорський пінгвін

Про це повідомляють на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

За словами біологів "Вернадського", цей пінгвін ще зовсім молодий, адже має сіре забарвлення на деяких частинах голови.

Також полярники розповідають, що візит став сюрпризом, бо імператорські пінгвіни не гніздують в районі української станції, а обирають холодніші території. Найближча їхня колонія розташована за понад 300 км від "академіка Вернадського".

"Цей вид унікальний тим, що заходить найдалі на Південь (до кількасот кілометрів вглиб континенту) та розмножується антарктичною зимою, тобто коли темно й дуже холодно. Також це найбільші пінгвіни на Планеті: їхній зріст може сягати 120 см, а вага – 50 кг", - йдеться у повідомленні.

Полярники зазначають, що востаннє появу імператорського пінгвіна біля станції фіксували в грудні 2020 року.

"Нині ж незвичний відвідувач вже два дні гуляє нашим островом. Особливо він вподобав місце біля "магнітки" – геомагнітної обсерваторії", - додають науковці.