Вчені показали новий знімок "Комети диявола", яка невдовзі має пролетіти біля Землі
Вчені опублікували нове фото "Комети диявола", яка наближається до Землі. Навколо її ядра помітили приховану спіраль світла
Про це повідомляє Livesciense.
"Диявольська комета" має пролетіти повз Землю пізніше цього року.
"Комета під назвою 12P/Pons-Brooks ("Комета диявола", - ред.) - це куля з льоду та каміння завширшки 17 км, яка обертається навколо Сонця по дуже еліптичній або розтягнутій орбіті приблизно кожні 71 рік і зараз наближається до нашої рідної зірки", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що як і більшість інших комет, "Комета диявола" має ядро з льоду, газу та пилу, оточене замороженою оболонкою. "Серце" 12P своєю чергою оточене хмарою крижаного пилу, який повільно витікає з середини комети.
Від інших комет її відрізняє те, що вона є кріовулканічною, тобто часто вивергається, коли сонячне проміння відкриває великі тріщини в її ядрі. Це і змушує комету "розпорошувати свої крижані нутрощі" під високим тиском. Коли це відбувається, оболонка ядра значно розширюється, що тимчасово робить її набагато яскравішою, ніж зазвичай.
- 23 жовтня 2023 року повідомлялося, що комета 12P/Pons-Brooks, відома як "Комета диявола", наближається до Землі. Дослідник каже, що комета велика і незвичайна, але її загрозлива назва не означає, що вона становить загрозу для нашої планети.
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