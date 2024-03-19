Вчені показали новий знімок "Комети диявола", яка невдовзі має пролетіти біля Землі

Про це повідомляє Livesciense.

"Диявольська комета" має пролетіти повз Землю пізніше цього року.

"Комета під назвою 12P/Pons-Brooks ("Комета диявола", - ред.) - це куля з льоду та каміння завширшки 17 км, яка обертається навколо Сонця по дуже еліптичній або розтягнутій орбіті приблизно кожні 71 рік і зараз наближається до нашої рідної зірки", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що як і більшість інших комет, "Комета диявола" має ядро з льоду, газу та пилу, оточене замороженою оболонкою. "Серце" 12P своєю чергою оточене хмарою крижаного пилу, який повільно витікає з середини комети.

Від інших комет її відрізняє те, що вона є кріовулканічною, тобто часто вивергається, коли сонячне проміння відкриває великі тріщини в її ядрі. Це і змушує комету "розпорошувати свої крижані нутрощі" під високим тиском. Коли це відбувається, оболонка ядра значно розширюється, що тимчасово робить її набагато яскравішою, ніж зазвичай.