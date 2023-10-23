"Диявольська комета" наближається до Землі вперше за останні 70 років

Про це повідомляє Science Alert.

Так звана "Комета диявола" пронесеться повз Землю і вибухне на своєму шляху навколо Сонця. Дослідник, який вивчає подібні явища, розповів, що хоча комета велика і незвичайна, її загрозлива назва - натяк на схожість з рогами - не означає, що вона становить якусь загрозу для третьої планети від Сонця.

Востаннє комета, відома вченим як 12P/Pons-Brooks, з'являлася в небі Землі понад 70 років тому. Судячи з її яскравості, астрономи підрахували, що тверда частина комети, або її ядро, має розмір близько 20 кілометрів в діаметрі - приблизно вдвічі більший за Еверест.

За словами Тедді Карети, наукового співробітника обсерваторії Лоуелла у Флагстаффі, штат Арізона, комети зазвичай мають ширину від 1 до 2,9 кілометрів.

Ймовірно, комета буде найбільш помітною наступної весни. За словами Карети, при найближчому наближенні комета все ще буде на відстані близько півтори астрономічних одиниці, або навіть більше: навіть далі від Землі, ніж Сонце.

"Вона може бути досить яскравою, щоб її можна було побачити неозброєним оком або в бінокль, але це не тому, що вона буде дуже близько, - каже Карета. "Це тому, що вона просто загалом дуже яскрава".

Дійсно, комета і яскрава, і дуже незвичайна. Її "роги" - це насправді хвости газу і пилу, утворені дивною серією вибухових спалахів, які вчені досі не розуміють. Цього року було зафіксовано два таких спалахи: спочатку в липні, а потім на початку цього місяця.

За словами Карети, "спалах" - це "коли комети раптово стають набагато активнішими", викидаючи тонни газу і пилу за короткий проміжок часу. Коли це відбувається, "комета дуже швидко яскравішає, а потім як би згасає до колишньої яскравості", - сказав він. "І в Понс-Бруксі це дуже, дуже яскраві спалахи - дуже, дуже великі спалахи. І саме це робить цю комету такою цікавою для вчених".

Ці спалахи були особливо цікавими через їхню частоту і те, де вони відбувалися. Одна з теорій полягає в тому, що комети містять форми льоду, які, вперше піддаючись впливу сонячного тепла, спричиняють вибухи летючих речовин. Але ці вибухи зазвичай спостерігалися ближче до Сонця і не часто. За словами Карети, "це може статися двічі за п'ять років".

Комета Понс-Брукса, навпаки, вибухає відносно часто і, як це не дивно, далеко від Сонця. Зараз вона знаходиться далі, ніж Марс, зазначив Карета, де "просто недостатньо тепло". Це викликає питання: "Звідки береться енергія, яка живить такі великі спалахи? І той факт, що вона, очевидно, може робити їх так багато і так часто?"

Очікується, що комета досягне піку яскравості в середині квітня 2024 року, коли вона продовжить свою 71-річну подорож навколо Сонця. Астрономи, як професійні, так і аматори, з нетерпінням чекають на це.

"Я думаю, що багато людей дуже схвильовані цим", - сказав Карета.