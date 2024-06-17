Вивчає будівлю станції: до українських полярників вдруге за місяць завітав імператорський пінгвін

Про це йдеться на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Полярники зазначили, що тепер птах вивчає будівлю самої станції: "Вже роздивлявся великий паливний бак з пальмами (на баку зображено пальми, - ред.), основний вхід, пожежний вихід біля кубриків, а також метеоґанок".

Вперше імператорський пінгвін завітав на острів Галіндез, де розташована українська станція, на початку червня. Та неабияк здивував науковців, адже ці птахи не гніздують в районі "Вернадського", а обирають холодніші території. Найближча їхня колонія розташована за понад 300 км.

"Востаннє появу імператорського пінгвіна біля станції наші полярники фіксували в грудні 2020-го. Цього ж разу він спершу кілька днів гуляв островом, вподобавши місце біля геомагнітної обсерваторії. Потім залишив Галіндез, а тепер знову повернувся", - розповідають полярники.

Біологи розповіли, що це молодий пінгвін, який тільки нещодавно полишив батьків. У такому віці для них типові поодинокі мандри, адже вони ще не беруть участь в розмноженні й активно вивчають навколишній світ.

Полярники зазначили, що перед публікацією цього допису побачили на іншому боці острова ще одного великого пінгвіна.

"Зимівники помітили його з човна під час морського виходу, але льодова ситуація не дозволила підійти близько й визначити, що це за вид. Ймовірно, це був або другий імператорський пінгвін, або ж королівський – вони трохи менші за розмірами, але теж величенькі й не живуть в цій місцевості (надають перевагу теплішим Субантарктичним островам)", - йдеться у повідомленні.