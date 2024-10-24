Всесвітнє сховище Судного дня поповнили 30 тис. нових зразків насіння
Арктичне всесвітнє сховище насіння, відоме як сховище Судного дня, повнили 30 тисячами нових зразків насіння із 21 країни
Про це інформує Reuters.
Вказано, що така кількість насіння, яку отримало сховище на норвезькому острові Шпіцберген, є найбільшою з 2020 року. Це свідчити про побоювання щодо загрози конфліктів і зміни клімату для продовольчої безпеки.
"Зміна клімату та конфлікти загрожують інфраструктурі та впливають на продовольчу безпеку понад 700 мільйонів людей у більш ніж 75 країнах світу", - заявив виконавчий директор Crop Trust Стефан Шмітц.
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Відтак, свій перший внесок до колекції сховища зробила Болівія: насіння передали близько 125 фермерів з місцевих громад.
"Це сховище виходить за рамки збереження врожаю; йдеться про захист нашої культури", - зазначив координатор проєкту "Біорізноманіття для можливостей, засобів до існування і розвитку в Болівії".
Інший новий учасник передав на зберігання 1145 зразків кунжуту, рису, кукурудзи і сорго, які адаптовані до клімату країни і мають вирішальне значення для виведення культур, здатних протистояти підвищенню температури і нерівномірним опадам.
"Серед понад 30 000 нових зразків з 21 країни світу було також насіння овочів, бобових і трав від Союзу комітетів сільськогосподарських робітників на окупованих палестинських територіях", - йдеться у повідомленні.
Довідково. Сховище насіння на Шпіцбергені, яке також називають сховищем Судного дня, розташоване глибоко в горах, щоб витримати катастрофи від ядерної війни до глобального потепління, було відкрито у 2008 році як резервне сховище для світових генних банків, які зберігають генетичний код тисяч видів рослин. Воно приймає зразки з усього світу.
- У 2024 році вчені вирішили не переводити стрілки годинника Судного дня, тому до опівночі, як і раніше, залишається 90 секунд. Втім, це найближчий час до кінця світу в історії існування годинника.
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