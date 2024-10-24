Всесвітнє сховище Судного дня поповнили 30 тис. нових зразків насіння

Про це інформує Reuters.

Вказано, що така кількість насіння, яку отримало сховище на норвезькому острові Шпіцберген, є найбільшою з 2020 року. Це свідчити про побоювання щодо загрози конфліктів і зміни клімату для продовольчої безпеки.

"Зміна клімату та конфлікти загрожують інфраструктурі та впливають на продовольчу безпеку понад 700 мільйонів людей у більш ніж 75 країнах світу", - заявив виконавчий директор Crop Trust Стефан Шмітц.

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Відтак, свій перший внесок до колекції сховища зробила Болівія: насіння передали близько 125 фермерів з місцевих громад.

"Це сховище виходить за рамки збереження врожаю; йдеться про захист нашої культури", - зазначив координатор проєкту "Біорізноманіття для можливостей, засобів до існування і розвитку в Болівії".

Інший новий учасник передав на зберігання 1145 зразків кунжуту, рису, кукурудзи і сорго, які адаптовані до клімату країни і мають вирішальне значення для виведення культур, здатних протистояти підвищенню температури і нерівномірним опадам.

"Серед понад 30 000 нових зразків з 21 країни світу було також насіння овочів, бобових і трав від Союзу комітетів сільськогосподарських робітників на окупованих палестинських територіях", - йдеться у повідомленні.



Довідково. Сховище насіння на Шпіцбергені, яке також називають сховищем Судного дня, розташоване глибоко в горах, щоб витримати катастрофи від ядерної війни до глобального потепління, було відкрито у 2008 році як резервне сховище для світових генних банків, які зберігають генетичний код тисяч видів рослин. Воно приймає зразки з усього світу.