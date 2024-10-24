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Всесвітнє сховище Судного дня поповнили 30 тис. нових зразків насіння

Ольга Бабишена
24 жовтня, 2024 четвер
01:57
Наука Всесвітнє сховище насіння

Арктичне всесвітнє сховище насіння, відоме як сховище Судного дня, повнили 30 тисячами нових зразків насіння із 21 країни

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Про це інформує Reuters.

Вказано, що така кількість насіння, яку отримало сховище на норвезькому острові Шпіцберген, є найбільшою з 2020 року. Це свідчити про побоювання щодо загрози конфліктів і зміни клімату для продовольчої безпеки. 

"Зміна клімату та конфлікти загрожують інфраструктурі та впливають на продовольчу безпеку понад 700 мільйонів людей у більш ніж 75 країнах світу", - заявив виконавчий директор Crop Trust Стефан Шмітц. 

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Відтак, свій перший внесок до колекції сховища зробила Болівія: насіння передали близько 125 фермерів з місцевих громад. 

"Це сховище виходить за рамки збереження врожаю; йдеться про захист нашої культури", - зазначив координатор проєкту "Біорізноманіття для можливостей, засобів до існування і розвитку в Болівії". 

Інший новий учасник передав на зберігання 1145 зразків кунжуту, рису, кукурудзи і сорго, які адаптовані до клімату країни і мають вирішальне значення для виведення культур, здатних протистояти підвищенню температури і нерівномірним опадам.

"Серед понад 30 000 нових зразків з 21 країни світу було також насіння овочів, бобових і трав від Союзу комітетів сільськогосподарських робітників на окупованих палестинських територіях", - йдеться у повідомленні. 

Довідково. Сховище насіння на Шпіцбергені, яке також називають  сховищем Судного дня, розташоване глибоко в горах, щоб витримати катастрофи від ядерної війни до глобального потепління, було відкрито у 2008 році як резервне сховище для світових генних банків, які зберігають генетичний код тисяч видів рослин. Воно приймає зразки з усього світу. 

  • У 2024 році вчені вирішили не переводити стрілки годинника Судного дня, тому до опівночі, як і раніше, залишається 90 секунд. Втім, це найближчий час до кінця світу в історії існування годинника.
Теги:
Новини
Світ
Арктика
аграрії
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