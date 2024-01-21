Зомбі-віруси, що розморожуються у Сибіру, здатні викликати нову пандемію, - The Guardian
Вчені попереджають, що нову страшну пандемію можуть спровокувати віруси-зомбі, які через потепління розмерзаються у Сибіру
Про це повідомляє The Guardian.
"Штами цих вірусів-зомбі вже були виділені дослідниками, які висловили побоювання, що нова глобальна надзвичайна ситуація може бути спровокована не новою для науки хворобою, а хворобою з далекого минулого", - йдеться у повідомленні.
Вчені вже почали планувати арктичну мережу моніторингу, яка б виявляла ранні випадки захворювань, викликаних стародавніми мікроорганізмами.
"На даний момент аналіз загроз пандемії зосереджений на захворюваннях, які можуть виникнути в південних регіонах, а потім поширитися на північ", - сказав генетик Жан-Мішель Клавері з Університету Екс-Марсель.
Також він зазначає, що мало уваги приділяється спалаху, який може виникнути на крайній півночі, а потім поширитися на південь. Він вважає це серйозною прогалиною: "Там є віруси, які можуть заразити людей і викликати новий спалах хвороби".
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Цю думку підтримала і вірусологиня Маріон Купманс з медичного центру Erasmus у Роттердамі.
"Ми не знаємо, які віруси лежать там у вічній мерзлоті, але я думаю, що існує реальний ризик того, що може бути один, здатний спровокувати спалах хвороби - скажімо, стародавньої форми поліомієліту. Ми повинні припустити, що щось подібне може статися", - припускає вірусологиня.
У 2014 році генетик Жан-Мішель Клавері очолював групу вчених, які виділили живі віруси в Сибіру та показали, що вони все ще можуть інфікувати одноклітинні організми. Навіть те, що вони тисячі років були поховані у вічній мерзлоті, не стане проблемою.
"Подальші дослідження, опубліковані минулого року, показали існування кількох різних вірусних штамів із семи різних місць у Сибіру та показали, що вони можуть інфікувати культивовані клітини. Вік одного зразка вірусу становив 48 500 років", - пише The Guardian.
- 24 червня стало відомо, що розвідувальні служби США не знайшли прямих доказів того, що пандемія COVID-19 виникла внаслідок інциденту в Уханьському інституті вірусології Китаю.
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