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Зомбі-віруси, що розморожуються у Сибіру, здатні викликати нову пандемію, - The Guardian

21 січня, 2024 неділя
17:15
Наука льодовики Антарктики руйнуються

Вчені попереджають, що нову страшну пандемію можуть спровокувати віруси-зомбі, які через потепління розмерзаються у Сибіру

Про це повідомляє The Guardian.

"Штами цих вірусів-зомбі вже були виділені дослідниками, які висловили побоювання, що нова глобальна надзвичайна ситуація може бути спровокована не новою для науки хворобою, а хворобою з далекого минулого", - йдеться у повідомленні.

Вчені вже почали планувати арктичну мережу моніторингу, яка б виявляла ранні випадки захворювань, викликаних стародавніми мікроорганізмами.

"На даний момент аналіз загроз пандемії зосереджений на захворюваннях, які можуть виникнути в південних регіонах, а потім поширитися на північ", - сказав генетик Жан-Мішель Клавері з Університету Екс-Марсель. 

Також він зазначає, що мало уваги приділяється спалаху, який може виникнути на крайній півночі, а потім поширитися на південь. Він вважає це серйозною прогалиною: "Там є віруси, які можуть заразити людей і викликати новий спалах хвороби".

Читайте також: У 2022 році, вивчаючи грунти, вчені попередили, що танення льодовиків в Арктиці може вивільнити віруси і викликати нові пандемії

Цю думку підтримала і вірусологиня Маріон Купманс з медичного центру Erasmus у Роттердамі.

"Ми не знаємо, які віруси лежать там у вічній мерзлоті, але я думаю, що існує реальний ризик того, що може бути один, здатний спровокувати спалах хвороби - скажімо, стародавньої форми поліомієліту. Ми повинні припустити, що щось подібне може статися", - припускає вірусологиня.

У 2014 році генетик Жан-Мішель Клавері очолював групу вчених, які виділили живі віруси в Сибіру та показали, що вони все ще можуть інфікувати одноклітинні організми. Навіть те, що вони тисячі років були поховані у вічній мерзлоті, не стане проблемою. 

"Подальші дослідження, опубліковані минулого року, показали існування кількох різних вірусних штамів із семи різних місць у Сибіру та показали, що вони можуть інфікувати культивовані клітини. Вік одного зразка вірусу становив 48 500 років", - пише The Guardian.

  • 24 червня стало відомо, що розвідувальні служби США не знайшли прямих доказів того, що пандемія COVID-19 виникла внаслідок інциденту в Уханьському інституті вірусології Китаю.
Світ
Медицина
Сибір
пандемія
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