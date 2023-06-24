Розвідка США не знайшла прямих доказів того, що пандемія COVID-19 виникла внаслідок інциденту в лабораторії Уханя
Розвідувальні служби США не знайшли прямих доказів того, що пандемія COVID-19 виникла внаслідок інциденту в Уханьському інституті вірусології Китаю
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що розвідка США все ще не виключає можливість лабораторного походження вірусу. Однак зараз вона не змогла встановити точне походження пандемії.
"Центральне розвідувальне управління та інше агентство не можуть визначити точне походження пандемії COVID-19, оскільки обидві (природні та лабораторні) гіпотези спираються на значні припущення або стикаються з проблемами через суперечливі звіти", - ідеться у звіті.
Там додають, що в Уханьському інституті вірусології (WIV) тривала масштабна робота над коронавірусом. Утім попри це розвідка не виявила доказів конкретного інциденту, який міг би призвести до пандемії.
"У нас як і раніше немає жодних ознак того, що допандемічні дослідження WIV включали SARSCoV-2 або його близький попередник, а також жодних прямих доказів того, що до пандемії стався конкретний інцидент, пов’язаний з дослідженням, за участю персоналу WIV, який міг спричинити пандемію COVID", - наголосили у звіті.
- Нагадаємо,26 лютого видання WSJ повідомило, що ключові члени Конгресу США та високопосадовці Білого дому отримали таємний звіт, в якому йдеться, що пандемія COVID-19, ймовірно, виникла через виток вірусу в одній з китайських лабораторій.
- Пізніше директор ФБР Крістофер Рей назвав найбільш імовірною причиною пандемії COVID-19 витік вірусу з лабораторії в Ухані. У Китаї цю інформацію заперечили.
- 10 березня палата представників Конгресу США проголосувала за розсекречення інформації про можливий зв’язок між Уханьським інститутом вірусології та пандемією COVID-19. Раніше за таке ж рішення проголосував сенат США. А вже 20 березня президент США підписав закон, який передбачає розсекречення розвідувальних даних про походження коронавірусу.
- 24 квітня стало відомо, що китайський уряд продовжує породжувати дезінформацію щодо історії виникнення COVID-19, перешкоджаючи зусиллям щодо визначення походження вірусу.
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