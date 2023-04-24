Китайська цензура переписує історію виникнення COVID-19, - NYT

Про це повідомляє розслідування The New York Times.

Зазначається, що під тиском свого уряду китайські вчені приховали дані, вилучили генетичні послідовності із загальнодоступних баз даних та змінили важливі деталі у матеріалах, представлених у журналах. Редактори західних журналів сприяли цим зусиллям, погоджуючись на ці редагування або відкликаючи статті з неясних причин, показав огляд The Times більше дюжини відкликаних статей.

Групи, у тому числі Всесвітня організація охорони здоров'я, повірили заплутаним даним та неточним термінам, зазначається у публікації.

Така цензура нещодавно стала надбанням громадськості, коли міжнародна група вчених виявила дані про генетичні послідовності, які китайські дослідники зібрали на ринку в Ухані в січні 2020 року, але приховували від іноземних експертів протягом трьох років - затримку, яку представники глобальної охорони здоров'я назвали непрощенною.

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Окрім цього, як зазначає The New York Times, приписати цензурі якийсь мотив неможливо. Пекін контролює і формує інформацію як щось зрозуміле, особливо в моменти кризи. Але частина цензури змінила графік ранніх заражень, що є делікатною темою, оскільки уряд зіткнувся з критикою за те, чи швидко він відреагував на спалах.

Додається також, що немає жодних доказів, що цензура покликана приховати конкретний сценарій виникнення пандемії. Деякі вчені вважають, що COVID-19 передається від тварин до людини природним шляхом. Інші стверджують, що вірус міг поширитись із китайської лабораторії. Обидві сторони наголосили на цензурованих даних на підтримку своїх теорій. Але вчені дійшли згоди в одному: влада китайського уряду над наукою задушила пошук істини, йдеться у публікації.

Дати, що постійно змінюються

Видання зазначає, що на короткий час здавалося, що коронавірус кинув виклик загальновідомому володінню Китаєм інформацією. Зокрема, 6 лютого 2020 року, коли запобігання пандемії все ще здавалося можливим, у китайському інтернеті з'явилося повідомлення про смерть Лі Веньляна, вуханьського лікаря, який був покараний за попередження про спалах, перш ніж сам захворів.

Приблизно в той же час дослідники підтвердили, що вірус передавався від людини до людини протягом кількох тижнів і цей факт китайські офіційні особи спочатку ігнорували.

Китайський уряд відреагував посиленням онлайн-цензури та контролю над дослідженнями. Спочатку цензура була розрізненою. Міністерство науки та технологій порадило вченим приділяти першочергову увагу боротьбі зі спалахом, а не публікації документів. Один європейський учений згадав, як його китайські колеги просили його підписати угоду про нерозголошення, обіцяючи не ділитися даними про дослідження, які вже були опубліковані.

Відомо, що незабаром китайські дослідники звернулися до журналів із проханням відкликати свою роботу. Журнали можуть відкликати статті з низки поважних причин, наприклад, через помилкові дані. Але огляд більш ніж дюжини відкликаних статей з Китаю показує тенденцію до перегляду або закриття досліджень про ранні випадки, умови для медичних працівників і про те, наскільки широко поширився вірус - теми, які можуть виставити уряд у поганому світлі.

Таємниця походження

Китайські вчені роками ігнорували прохання оприлюднити інформацію про мазки, взяті з ринку в Ухані. Ця відмова завадила спробам визначити, як почалася пандемія.

Доктор Голмс, біолог університету Сіднея, сказав, що ще два роки тому він підкреслював китайським дослідникам важливість цих зразків. Він навіть відправив їм послідовність геному єнотовидного собаки, сподіваючись, що вони порівняють його зі зразками, що є на ринку. Дослідники не оприлюднили дані до цього року.

Зазначається також, що Всесвітня організація охорони здоров'я, яка передбачає сховище надійної інформації про вірус, лише додала плутанини щодо походження пандемії. Після того, як у великому звіті організації та Китаю за березень 2021 року було виявлено помилки, представник агентства Тарік Ясаревич пообіцяв, що офіційні особи виправлять помилки.

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За два роки їх немає. Хибний звіт залишається в мережі, і в ньому неточна хронологія ранніх відомих випадків. Ясаревич наразі передає питання про звіт ученим, які його підготували.

"Це глибока і з усіх боків непробачна таємниця, коли дані виявилися помилковими", - сказав Лоуренс Гостін, завідувач кафедри Інституту національного та глобального права в галузі охорони здоров'я Джорджтаунського університету та давній радник ВООЗ.