Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Китайська цензура переписує історію виникнення COVID-19, - NYT

Китайська цензура переписує історію виникнення COVID-19, - NYT

24 квітня, 2023 понедiлок
10:53
Світ ковід

Китайський уряд продовжує породжувати дезінформацію щодо історії виникнення COVID-19, перешкоджаючи зусиллям щодо визначення походження вірусу

Про це повідомляє розслідування The New York Times.

Зазначається, що під тиском свого уряду китайські вчені приховали дані, вилучили генетичні послідовності із загальнодоступних баз даних та змінили важливі деталі у матеріалах, представлених у журналах. Редактори західних журналів сприяли цим зусиллям, погоджуючись на ці редагування або відкликаючи статті з неясних причин, показав огляд The Times більше дюжини відкликаних статей.

Групи, у тому числі Всесвітня організація охорони здоров'я, повірили заплутаним даним та неточним термінам, зазначається у публікації.

Така цензура нещодавно стала надбанням громадськості, коли міжнародна група вчених виявила дані про генетичні послідовності, які китайські дослідники зібрали на ринку в Ухані в січні 2020 року, але приховували від іноземних експертів протягом трьох років - затримку, яку представники глобальної охорони здоров'я назвали непрощенною.

Читайте також: Вірус, що спричинив пандемію COVID-19, міг походити від людини, - китайський вчений

Окрім цього, як зазначає The New York Times, приписати цензурі якийсь мотив неможливо. Пекін контролює і формує інформацію як щось зрозуміле, особливо в моменти кризи. Але частина цензури змінила графік ранніх заражень, що є делікатною темою, оскільки уряд зіткнувся з критикою за те, чи швидко він відреагував на спалах.

Додається також, що немає жодних доказів, що цензура покликана приховати конкретний сценарій виникнення пандемії. Деякі вчені вважають, що COVID-19 передається від тварин до людини природним шляхом. Інші стверджують, що вірус міг поширитись із китайської лабораторії. Обидві сторони наголосили на цензурованих даних на підтримку своїх теорій. Але вчені дійшли згоди в одному: влада китайського уряду над наукою задушила пошук істини, йдеться у публікації.

Дати, що постійно змінюються

Видання зазначає, що на короткий час здавалося, що коронавірус кинув виклик загальновідомому володінню Китаєм інформацією. Зокрема, 6 лютого 2020 року, коли запобігання пандемії все ще здавалося можливим, у китайському інтернеті з'явилося повідомлення про смерть Лі Веньляна, вуханьського лікаря, який був покараний за попередження про спалах, перш ніж сам захворів.

Приблизно в той же час дослідники підтвердили, що вірус передавався від людини до людини протягом кількох тижнів і цей факт китайські офіційні особи спочатку ігнорували.

Китайський уряд відреагував посиленням онлайн-цензури та контролю над дослідженнями. Спочатку цензура була розрізненою. Міністерство науки та технологій порадило вченим приділяти першочергову увагу боротьбі зі спалахом, а не публікації документів. Один європейський учений згадав, як його китайські колеги просили його підписати угоду про нерозголошення, обіцяючи не ділитися даними про дослідження, які вже були опубліковані.

Відомо, що незабаром китайські дослідники звернулися до журналів із проханням відкликати свою роботу. Журнали можуть відкликати статті з низки поважних причин, наприклад, через помилкові дані. Але огляд більш ніж дюжини відкликаних статей з Китаю показує тенденцію до перегляду або закриття досліджень про ранні випадки, умови для медичних працівників і про те, наскільки широко поширився вірус - теми, які можуть виставити уряд у поганому світлі.

Таємниця походження

Китайські вчені роками ігнорували прохання оприлюднити інформацію про мазки, взяті з ринку в Ухані. Ця відмова завадила спробам визначити, як почалася пандемія.

Доктор Голмс, біолог університету Сіднея, сказав, що ще два роки тому він підкреслював китайським дослідникам важливість цих зразків. Він навіть відправив їм послідовність геному єнотовидного собаки, сподіваючись, що вони порівняють його зі зразками, що є на ринку. Дослідники не оприлюднили дані до цього року.

Зазначається також, що Всесвітня організація охорони здоров'я, яка передбачає сховище надійної інформації про вірус, лише додала плутанини щодо походження пандемії. Після того, як у великому звіті організації та Китаю за березень 2021 року було виявлено помилки, представник агентства Тарік Ясаревич пообіцяв, що офіційні особи виправлять помилки.

Читайте також: Голова ВООЗ закликав Китай поділитися інформацією про походження COVID-19

За два роки їх немає. Хибний звіт залишається в мережі, і в ньому неточна хронологія ранніх відомих випадків. Ясаревич наразі передає питання про звіт ученим, які його підготували.

"Це глибока і з усіх боків непробачна таємниця, коли дані виявилися помилковими", - сказав Лоуренс Гостін, завідувач кафедри Інституту національного та глобального права в галузі охорони здоров'я Джорджтаунського університету та давній радник ВООЗ. 

  • Нагадаємо,26 лютого видання WSJ повідомило, що ключові члени Конгресу США  та високопосадовці Білого дому отримали таємний звіт, в якому йдеться, що пандемія COVID-19, ймовірно, виникла через виток вірусу в одній з китайських лабораторій. 
  • Пізніше директор ФБР Крістофер Рей назвав найбільш імовірною причиною пандемії COVID-19 витік вірусу з лабораторії в Ухані. У Китаї цю інформацію заперечили.
  • 10 березня палата представників Конгресу США проголосувала за розсекречення інформації про можливий зв’язок між Уханьським інститутом вірусології та пандемією COVID-19. Раніше за таке ж рішення проголосував сенат США.
  • 20 березня президент США підписав закон, який передбачає розсекречення розвідувальних даних про походження коронавірусу.
Наука
Китай
Коронавірус
COVID-19
Читайте також:
Ігор Шевадзуцький
23 квітня, 2023 неділя
Спаринг-партнер Усика нокаутував непереможного українського важковаговика
Микола Княжицький
23 квітня, 2023 неділя
Може статится, що УПЦ (МП) припинить діяльність на заході та в центрі України, а на сході - ставатиме ще популярнішою, це небезпечно, - Княжицький
Почаївська лавра
23 квітня, 2023 неділя
Призначений ПЦУ намісник Почаївської лаври розповів, як слід підготуватися до виселення звідти Московського патріархату
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.7
    Купівля 37.7
    Продаж 38.3
  • EUR
    Купівля 41.05
    Продаж 41.91
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
24 квітня
12:19
Закликаємо Венеційську комісію і ЄС не штовхати Україну в бік надмірної концентрації влади, - звернення громадських організацій у сфері реформ та євроінтеграції
12:14
Жозеп Боррель
Міністри країн ЄС ще не погодили новий пакет санкцій проти Росії, але обговорення продовжать, - Боррель
12:11
Нафтогаз
Україна домовляється з ExxonMobil, Halliburton і Chevron, аби збільшити власний видобуток газу, - FT
12:06
OPINION
Сергій Марченко
Проєкт Мазурашу/Кузьміних не є особистою ініціативою
11:59
Синоптик Наталка Діденко пояснила причини полярного сяйва в Україні та розповіла про погоду на 25 квітня
11:46
Повінь у Києві йде на спад, проте синоптики попереджають про можливу другу хвилю паводку
11:42
Буданов заявив, що Україна вже наближається до знакової битви для новітньої історії
11:38
Оновлено
Посол Китаю у Франції Лу Шає
80 європейських депутатів вимагають оголосити персоною нон грата посла Китаю у Франції
11:36
Посол Китаю у Франції Лу Шає
МЗС Китаю видалило інтерв'ю посла у Франції, який поставив під сумнів незалежність держав, що були республіками СРСР
11:35
аміак
ВАКС дав 12 років директору приватного товариства за розкрадання 43,5 млн грн Укрхімтрансаміаку
11:02
Китай, безпілотник
У ГУР заявили, що Китай не передавав Росії зброю, але  сказали, чи планує
10:58
Армія РФ обстріляла прикордоння Сумщини та Чернігівщини, зафіксовано щонайменше 23 приходи
10:41
Ярослав Фільчаков (у синьому трико)
Україна здобула дві медалі в останній день ЧЄ-2023 з боротьби
10:39
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 квітня: скільки просять за євро та долар
10:37
Ексклюзив
Пожежа на мисі Фіолент у Севастополі
Сьогодні вночі українські дрони атакували бухту в Севастополі, - Згурець
10:30
путін, путлер
У розвідці відповіли, чи може статися бунт проти Путіна у разі фактичної поразки Росії у війні 
10:15
На фото: система ППО
У Повітряних силах заявили, що засоби ППО не можуть покрити всю територію України
10:12
Оновлено
Севастополь
У Севастополі пролунали вибухи, окупаційна влада каже про атаку надводних безпілотників. У ЗСУ прокоментували
10:11
Ексклюзив
Йдуть важкі бої у центрі Бахмута, ворог підступає з Алеї троянд,- співзасновник DeepState Погорілий
10:09
OPINION
Олексій Голобуцький
Старість і деменція. Трамп позбавить США ядерної зброї?
10:06
Оновлено
Кривбас - Чорноморець
УПЛ: Результати та розклад трансляцій усіх матчів 22-го туру
10:02
Нафта
Ціни на нафту продовжують падати
09:53
Ексклюзив
У районі Кремінної позиції росіян розташовані в 100 метрах від українських, - офіцер Нацгвардії Дорошенко
09:45
Росіяни обстріляли щонайменше 20 населених пунктів Запорізької області, є руйнування
09:34
РосЗМІ заявили про падіння українського дрона з 17 кг вибухівки у Підмосков'ї
09:17
Кирило Буданов (в центрі)
У ГУР пояснили, чому росіяни попри значні втрати намагаються захопити Бахмут
09:15
Оновлено
Бахмут
Росіяни за добу вбили двох жителів Бахмута, в області ще двоє поранені
09:10
РФ протягом доби випустила по Херсонщині 412 снарядів, є загиблі
08:55
Ексклюзив
Ворог намагається спровокувати Сили оборони для викриття планів та потужностей, - Гуменюк
08:55
Кирило Буданов
Звільнення Криму першим від Донбасу не означатиме фінал у війні, - Буданов
08:33
Південна Корея
Південна Корея повернула Японію у "білий список" надійних торговельних партнерів
08:31
До Судану направили групу експертів з реагування на стихійні лиха
Американці розгорнуть групу експертів з реагування на стихійні лиха в Судані
08:21
Біля узбережжя Італії за добу врятували 119 мігрантів
08:06
OPINION
Сергій Фурса
Після війни країна буде ідеальною жертвою для популістів
08:04
на фото: руйнування
Уночі ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерiї, а на Миколаївщині ЗСУ знищили БПЛА
07:50
Інфографіка
Знищена техніка
ЗСУ за добу знищили 660 російських військових, 11 дронів і 8 танків
07:47
Україна закликала Кіпр долучитися до створення спеціального трибуналу для РФ
Україна закликала Кіпр долучитися до створення спеціального трибуналу для РФ
07:38
Жозеп Боррель
У ЄС закликали припинити бойові дії в Судані
07:14
Зеленський
Зеленський пояснив, чому Україні важливо не втратити Бахмут
07:10
Бахмут
Російське військове керівництво планує захопити Бахмут до початку українського контрнаступу, - ISW
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV