Вірус Covid-19 міг походити від людини, - китайський вчений

Про це пише CNN.

Тонг Іган з Пекінського університету хімічних технологій заявив, що генетичні послідовності вірусних зразків, взятих на ринку морепродуктів Хуанань у місті Ухань, який вважається початковою точкою пандемії, були "майже ідентичними" зразкам пацієнтів, інфікованих коронавірусом, що свідчить про те, що Covid-19 може походити від людини.

Учений також ствердив, що в період з січня 2020 року по березень 2020 року на ринку було відібрано понад 1300 зразків навколишнього середовища та заморожених тварин, і дослідники виділили три штами вірусу зі зразків навколишнього середовища.

Він також сказав, що поки що немає достатніх доказів, які б підтверджували нещодавні дослідження, які припускали, що єнотоподібні собаки є джерелом вірусу Covid-19.

Інший дослідник, член Китайського центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) Чжоу Лей закликав до глобальної наукової співпраці у відстеженні походження вірусу, зазначивши, що місце, де Covid-19 був вперше виявлений, не обов'язково є місцем його походження.

У суботу Чжоу також спростував теорію лабораторного витоку, заявивши, що вона "вкрай малоймовірна".