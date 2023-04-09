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Вірус Covid-19 міг походити від людини, - китайський вчений

9 квітня, 2023 неділя
13:42
Наука covid

Генетичні послідовності вірусних зразків, взятих на ринку в місті Ухань, були "майже ідентичними" зразкам пацієнтів, інфікованих Covid-19: це свідчить, що вірус може походити від людини

Про це пише CNN.

Тонг Іган з Пекінського університету хімічних технологій заявив, що генетичні послідовності вірусних зразків, взятих на ринку морепродуктів Хуанань у місті Ухань, який вважається початковою точкою пандемії, були "майже ідентичними" зразкам пацієнтів, інфікованих коронавірусом, що свідчить про те, що Covid-19 може походити від людини.

Учений також ствердив, що в період з січня 2020 року по березень 2020 року на ринку було відібрано понад 1300 зразків навколишнього середовища та заморожених тварин, і дослідники виділили три штами вірусу зі зразків навколишнього середовища.

Він також сказав, що поки що немає достатніх доказів, які б підтверджували нещодавні дослідження, які припускали, що єнотоподібні собаки є джерелом вірусу Covid-19.

Інший дослідник, член Китайського центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) Чжоу Лей закликав до глобальної наукової співпраці у відстеженні походження вірусу, зазначивши, що місце, де Covid-19 був вперше виявлений, не обов'язково є місцем його походження.

У суботу Чжоу також спростував теорію лабораторного витоку, заявивши, що вона "вкрай малоймовірна".

  • Нагадаємо,26 лютого видання WSJ повідомило, що ключові члени Конгресу США  та високопосадовці Білого дому отримали таємний звіт, в якому йдеться, що пандемія COVID-19, ймовірно, виникла через виток вірусу в одній з китайських лабораторій. 
  • Пізніше директор ФБР Крістофер Рей назвав найбільш імовірною причиною пандемії COVID-19 витік вірусу з лабораторії в Ухані. У Китаї цю інформацію заперечили.
  • 10 березня палата представників Конгресу США проголосувала за розсекречення інформації про можливий зв’язок між Уханьським інститутом вірусології та пандемією Covid-19. Раніше за таке ж рішення проголосував сенат США.
  • 20 березня президент США підписав закон, який передбачає розсекречення розвідувальних даних про походження коронавірусу.
  • У четвер, 6 квітня, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус закликав Китай поділитися інформацією про походження COVID-19
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