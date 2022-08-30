Науковці отримали найдетальніше фото "фабрики зірок" у центрі Чумацького Шляху

Про це розповідає Universemagazine з посиланням на Techexplorist.

Зазначається, фотознімок центральної частини був отриманий у рамках дослідження GALACTICNUCLEUS завдяки інфрачервоній камері HAWK-I на телескопі VLT Європейської південної обсерваторії. Щоб зробити такий панорамний знімок, астрономам довелось зробити майже 150 знімків в інфрачервоних діапазонах J, H і Ks центральної області Чумацького Шляху, що охоплює загальну площу 64 тисячі квадратних світлових років навколо Галактичного центру.

Астрономи виявили, що більшість зірок у цьому регіоні виникли не в щільно зв’язаних масивних скупченнях, а в нещільній зоряній асоціації, яка розсіялася протягом останніх мільйонів років. Центральний об’єм Чумацького Шляху становить менше 1% порівняно з галактичним диском. Більше 10% усіх новонароджених зірок у Галактиці за останні 100 млн років утворилися саме там. Тому його вважають ідеальною лабораторією для розуміння утворення зірок в екстремальних умовах.

"Дізнатися про високопродуктивне зореутворення в центральних регіонах нашої Галактики складно, оскільки ці регіони, важко спостерігати, бо вони приховані від нас за великою кількістю пилу. Але ця проблема вирішується за допомогою інфрачервоних, міліметрових хвиль або радіоспостережень. Світло проходить крізь пил на цих довжинах хвиль, відкриваючи вид на Центр Галактики. Коли проблему із пилом вирішено, виникає наступна: важко відрізнити одну зірку від іншої в Центрі Галактики через їх щільну концентрацію. Винятком є ​​кілька яскравих гігантських зірок, які виділяються з-поміж інших, бо їх легко відрізнити від інших. Враховуючи цю інформацію, астрономи змогли реконструювати яскравість кожної зірки, компенсуючи затемнення через пил. Виявилось, що усі зірки в Стрільці B1 знаходяться приблизно на однаковій відстані від Землі", - пишуть у виданні.

Додамо, що назва "фабрика зірок" була надана за активне утворення численних молодих зірок у регіоні Стрільця B1 у центральній частині Чумацького Шляху. Спостереження свідчать про те, що зореутворення спочатку почалося в центрі Галактики, а потім перейшло назовні.

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