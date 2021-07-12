Науковці у Китаї зібрали перший урожай "космічного насіння"
У Китаї зібрали перший урожай рису з насіння, що побувало в космосі під час місії апарату з дослідження Місяця "Чан'е-5"
Про це повідомляє Bloomberg, передає "РБК-Україна".
Насіння були відправлені в космос на апараті "Чан'е-5" і повернулися на Землю в листопаді 2020 року. Китайські вчені сподіваються, що після впливу космічної радіації і невагомості деякі насіння можуть мутувати і давати більш високі врожаї при повторній посадці на Землі. Це додатково допоможе створити нові сорти рослин і забезпечити продовольчу безпеку країни.
З 1987 року Китай відправляє в космос насіння рису та інших культур. Більше 200 різновидів космічних рослин, включаючи бавовна і томати, вже схвалені для подальших посадок. У 2018 року загальна площа плантацій космічних культур в Китаї склала понад 2,4 млн га.
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