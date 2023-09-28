Науковці зафіксували перші докази обертання чорної діри

Про це інформують Світово-японські новини NHK.

Група дослідників з різних країн, включаючи Японію, Південну Корею та Китай, оприлюднила свої дослідження. Вони використовували глобальну мережу радіотелескопів для спостереження за чорною дірою, розташованою в центрі галактики M87, яка розташована на відстані 55 мільйонів світлових років від нашої планети.

За допомогою отриманих зображень вони змогли показати, як потік матерії викидається з чорної діри майже зі швидкістю світла. Згідно з їхньою аналітикою, напрямок цього струменя змінюється приблизно кожні 11 років.

Фото: Скрін з відео

Це спостереження підтверджує результати суперкомп’ютерного моделювання, проведеного Національною астрономічною обсерваторією Японії, яке базується на теоретичному моделюванні обертання чорної діри.

Дослідники стверджують, що їхнє дослідження є першим прямим свідченням обертання чорної діри. Вони вважають, що це дасть нове розуміння таємниць масивних космічних об’єктів.

Доцент НАОЖ Хада Казухиро висловився про те, що наполеглива робота над збором даних призвела до цього. Обертальна чорна діра пов’язана з формуванням струменя, і це нове дослідження може надати певну інформацію про процес формування галактик, додав він.