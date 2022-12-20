Науковці з'ясували, що у дельфінів теж може бути хвороба Альцгеймера

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що тварини з ознаками хвороби Альцгеймера викинулися на мілину біля узбережжя Шотландії. До цього вчені виявляли у різних видів тварин ознаки деменції, проте хворобу Альцгеймера зафіксували вперше. Дослідники виявили зміни мозку, характерні для хвороби Альцгеймера у 3 із 22 одонтоцетів: білодзьобого дельфіна, афаліни та довгоплавого кита-лоцмана, також представника родини дельфінових.

Зазначається, що вчені не знають причини цієї дегенерації мозку, але саме ці зміни можуть бути причиною, чому тварини викидуються на мілководдя.

Вчені відзначили, що хворі тварини були старими для свого роду, проте щоб визначити, чи характерна для дельфінів хвороба Альцгеймера, потрібно також вивчити окремих тварин, поки вони живі.

Дослідники вважають, що однією з причин виникнення хвороби Альцгеймера у дельфінів є те, що вони на відміну від багатьох інших видів тварин можуть жити роками навіть після припинення репродуктивної активності.

Ще одна можлива причина була запропонована дослідженням 2020 року, яке показало, що дзьобаті кити, які пірнають у глибоке занурення, більш сприйнятливі до патологій, схожих на хворобу Альцгеймера, через гіпоксію, спричинену пошуком їжі глибоко в океані.

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