"Наваляли ми їм дуже добре": Арестович повідомив, що всі атаки у зоні ООС відбиті

Про це він сказав на брифінгу в Офісу президента.



"Російські війська на теперішній час, за попередними даними, пройшли перешийок з Кримським півостровом і розвивають наступ, але повільно в двох напрямках - Мелітополь і Херсон. Вони зараз вишикуються в похідні колони і готуються до руху. Там є наші війська, вони будуть чинити опір, займати оборону", - зазначив Арестович



Він додав, що ЗСУ будуть їх зупиняти.



"Якщо це стосується прапорів, то вивішують, тому що це частина пропаганди. Це означає, що російські окупати вивішують прапори, щоб знімати пропагандистські матеріали. Це небезпечний напрямок, але ЗСУ чинять опір. Я закликаю всіх громадян України вивішувати більше українських прапорів усюди. Ми маємо демонстувати солідарність, а держпрапор мало не головний її символ", - сказав радник голови ОП.



Він розповів про найбільш загрозливі місця на фронті.



"Найбільш вдала ситуація у нас в зоні ООС, всі атаки відбито - лінія оборони не прорвана. Ми відбили зараз Щастя. Там підбито багато бронетехніки противника, втрат живої сили. Якщо говорити простою мовою "Наваляли ми там дуже добре", цитуючи одного з офіцерів. Білоруський напрямок - там з'явились окремі передові загони (2-3 танки чи БМП, 20-50 військових), які заходять на територію, зустрічають опір та відходять одразу. Ми не можемо казати, що вони просуваються, але наше військо

моніторить ситуацію. Розгортається рубіж оборони, того, я думаю, ми витримаємо. Здач або втеч немає. Що стосується Чернігова - вони просунулись на півночі області ближче до адмінкордону з Сумською, просування недалекі 10-20 км. Вони будуть намагатись наступати далі, але Київ надійно захиищений", - підсумував Арестович.