Навантаження на медичну систему лишається контрольованим, - Радуцький

Про це керівник комітету здоров'я нації ВР Михайло Радуцький написав на своїй сторінці у Facebook.

"В цілому по країні навантаження на систему охорони здоров'я залишається контрольованим", - написав він.

Радуцький уточнив, що нині реанімаційні ліжка зайняті на 27% ліжка з підведеним киснем - на 22% апарати ШВЛ - на 10%. Він відмітив, що нині найбільш тривожні показники в чотирьох регіонах - Чернівецькій, Волинській, Закарпатській і Тернопільській областях.

"Переконаний, що місцева влада не чекатиме подальшого різкого погіршення ситуації і оперативно реагуватиме: посилюватиме контроль за основними правилами карантину, готуватися до відкриття додаткових ліжок в "ковідних" відділеннях", - підкреслив глава профільного комітету.

