Навантаження на медичну систему лишається контрольованим, - Радуцький
Навантаження на систему охорони здоров'я, незважаючи на зростання захворюваності COVID-19, залишається контрольованим
Про це керівник комітету здоров'я нації ВР Михайло Радуцький написав на своїй сторінці у Facebook.
"В цілому по країні навантаження на систему охорони здоров'я залишається контрольованим", - написав він.
Радуцький уточнив, що нині реанімаційні ліжка зайняті на 27% ліжка з підведеним киснем - на 22% апарати ШВЛ - на 10%. Він відмітив, що нині найбільш тривожні показники в чотирьох регіонах - Чернівецькій, Волинській, Закарпатській і Тернопільській областях.
"Переконаний, що місцева влада не чекатиме подальшого різкого погіршення ситуації і оперативно реагуватиме: посилюватиме контроль за основними правилами карантину, готуватися до відкриття додаткових ліжок в "ковідних" відділеннях", - підкреслив глава профільного комітету.
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Упродовж доби 16 вересня було зареєстровано 6624 нових випадки COVID-19 (у тому числі 677 дітей та 105 медпрацівників), 99 людей померли, 1914 пацієнтів одужали.
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