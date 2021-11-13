Навесні буде криза, адже місцеві бюджети і підприємства не переживуть цю зиму, навіть теплу, - Портников

Публіцист заявив про це у програмі "Суботній політклуб" на Еспресо.TV.



"Якщо буде тепла зима, ми можемо, так би мовити, не потрапити в халепу. Будуть проблеми, але не дуже серйозні. Якщо зима буде холодна, буде енергетична криза. Це все всі розуміють прекрасно. Може це не розуміє голова уряду, але і він це зрозуміє. Але найголовніше не це. Найголовніше, що навіть, якщо ми пройдемо цю кризу, ціни вже змінилися. Ціни змінилися, а зарплати і доходи українців не змінилися. Ми можемо вважати, що в платіжках все залишиться без істотних змін до наступного сезону. Але впадуть на дно місцеві бюджети", - зазначив Портников.



Журналіст наголосив, що падіння місцевих бюджетів означає крах усіх ремонтних робіт, змін комунікації, транспортних розвʼязок. Тобто про розвиток українських міст навесні можна буде забути, адже не буде грошей.



"Я думаю, що в кожному місті 2/3 місцевого бюджету, якщо не більше, піде на субсидіювання витрат на опалення. А допомоги від центрального бюджету місцевим теж не буде, адже в цьому центральному теж немає грошей.



У будь-якому разі нас навесні очікує величезна інфраструктурна криза. Оскільки промисловість буде оплачувати газ за ринковою ціною, багато підприємств закриється, величезна кількість людей втратить роботу. У той же час будуть зростати ціни на все. Адже це повʼязано з газов овими цінами, які сплачують підприємства", - зауважив Віталій Портников.





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