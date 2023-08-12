Навіщо Кабмін ліквідував Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
Уже деякий час родини зниклих безвісти за особливих обставин примушують іти до суду і визнавати своїх родичів безвісті відсутніми, а це означає, що виплатам гаплик
Вас колись просили допомогти дістати тіло загиблого родича з сірої зони? Знаєте, як некомфортно відчувати вселенську безпорадність? Досі витяганням та обміном тіл займався Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти та безпосередньо Олег Котенко.
Знаєте, що зробив Кабмін?
За результатами наради в Кабінеті Міністрів України під головуванням Прем'єр-Міністра України Шмигаля було прийнято рішення про ліквідацію Офісу Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин.
Читайте також: На місце Рєзнікова прийде людина Єрмака?
З дати прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України, повноваження Уповноваженого будуть частково передані:
МВС — розшук зниклих та Реєстр;
ГУР МО — повернення тіл загиблих;
МО України — діяльність пошукових груп.
Оскільки до МВС запросили лише Олега Котенка, він відмовився від нової посади.
Рішення давно очікуване і не без того, що Котенка не любив один дядєчка на Банковій.
До чого це може призвести? Не стільки до того, що тіла не будуть повертати. Будуть.
Є інший ризик, де держава має цілком меркантильний інтерес. Вже деякий час родини зниклих безвісти за особливих обставин примушують іти до суду і визнавати своїх родичів безвісті відсутніми, а це означає, що виплатам гаплик. Посвідчення без рішення суду не буде. З суддями у нас напряг, судова тяганина може тривати…. Самі розумієте.
З одного боку влада, так вирішує для себе нерозвʼязну проблему, яку сама створила, пообіцявши мільйонні виплати. Але з іншого, своїми руками підігріває собі пекельний казан людського гніву.
Про авторку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.97
Купівля 36.97Продаж 37.68
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе