Вас колись просили допомогти дістати тіло загиблого родича з сірої зони? Знаєте, як некомфортно відчувати вселенську безпорадність? Досі витяганням та обміном тіл займався Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти та безпосередньо Олег Котенко.

Знаєте, що зробив Кабмін?

За результатами наради в Кабінеті Міністрів України під головуванням Прем'єр-Міністра України Шмигаля було прийнято рішення про ліквідацію Офісу Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин.

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З дати прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України, повноваження Уповноваженого будуть частково передані:

МВС — розшук зниклих та Реєстр;

ГУР МО — повернення тіл загиблих;

МО України — діяльність пошукових груп.

Оскільки до МВС запросили лише Олега Котенка, він відмовився від нової посади.

Рішення давно очікуване і не без того, що Котенка не любив один дядєчка на Банковій.

До чого це може призвести? Не стільки до того, що тіла не будуть повертати. Будуть.

Є інший ризик, де держава має цілком меркантильний інтерес. Вже деякий час родини зниклих безвісти за особливих обставин примушують іти до суду і визнавати своїх родичів безвісті відсутніми, а це означає, що виплатам гаплик. Посвідчення без рішення суду не буде. З суддями у нас напряг, судова тяганина може тривати…. Самі розумієте.

З одного боку влада, так вирішує для себе нерозвʼязну проблему, яку сама створила, пообіцявши мільйонні виплати. Але з іншого, своїми руками підігріває собі пекельний казан людського гніву.

Джерело

Про авторку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка

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