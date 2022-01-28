"Навіщо мене запрошувати в Сочі? Щоб на лижах покатався?": Зеленський відкинув пропозицію Лаврова про зустріч та закликав домовлятися

Про це він заявив під час пресконференції з іноземними ЗМІ, передає Еспресо.TV.



"У вас є питання? Давайте сідати розмовляти. Нещодавно, міністр закордонних справ (РФ, - ред.), ще раз говорить, що якщо президент України хоче домовлятися, нехай приїжджає в Москву, Санкт-Петербург, Сочі, але ми не можемо там проговорювати питання Донбасу - це питання внутрішнє. Навіщо запрошувати людину в такому форматі, щоб вона не погодилась? Навіщо про це говорити? Ти ж чоловік, доросла людина з досвідом. Немає чим зайнятись? Для чого ти пропонуєш те, що не дасть ніякого результату?", - сказав Зеленський.



Він вважає, що такі пропозиції керівництва РФ означають, що їм все одно.



"Загинула сьогодні якась людина на кордоні або ні. Тупо цинізм, High level. Як я не можу говорити про Донбас? Весь світ говорить про Донбас, а мені, президенту України, все одно, що на моїх кордонах? Або на контактній лінії? Як ти мені таке пропонуєш? Для чого? А я хочу зустрічатись, я не боюсь будь-якого формату. Я готовий. Навіщо мене запрошувати в Сочі? Щоб що, я на лижах покатався? Про що ми говоримо? Серйозні речі. Ну добре, давайте зустрінемось в Одесі, покупаємось в морі", - додав президент.



На його думку, влада Росії не розуміє ціну життя.



"Я - про серйозний діалог, про те, що у нас дійсно багато викликів, багато питань. Давайте одне, давайте обмін (полоненими, - ред.). Вам яка різниця, ви що отримуєте задоволення з того, що люди сидять у тюрмах? У чому сенс? У чому твоя історична перемога? Я вважаю,що це не правильна позиція, вона - безрезультативна. Вона про те, що хтось когось хоче постійно поламати. Життя проходить і міністр в них уже не така молода людина. Треба домовлятись", - підсумував Зеленський.

Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Росії для обговорення нормалізації двосторонніх відносин, але додав, що питання миру має обговорюватися з представниками терористів з ОРДЛО.