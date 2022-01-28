"Навіщо мене запрошувати в Сочі? Щоб на лижах покатався?": Зеленський відкинув пропозицію Лаврова про зустріч та закликав домовлятися
Президент Володимир Зеленський відповів на пропозицію голови МЗС РФ Сергія Лаврова про перемовини без теми війни
Про це він заявив під час пресконференції з іноземними ЗМІ, передає Еспресо.TV.
"У вас є питання? Давайте сідати розмовляти. Нещодавно, міністр закордонних справ (РФ, - ред.), ще раз говорить, що якщо президент України хоче домовлятися, нехай приїжджає в Москву, Санкт-Петербург, Сочі, але ми не можемо там проговорювати питання Донбасу - це питання внутрішнє. Навіщо запрошувати людину в такому форматі, щоб вона не погодилась? Навіщо про це говорити? Ти ж чоловік, доросла людина з досвідом. Немає чим зайнятись? Для чого ти пропонуєш те, що не дасть ніякого результату?", - сказав Зеленський.
Він вважає, що такі пропозиції керівництва РФ означають, що їм все одно.
"Загинула сьогодні якась людина на кордоні або ні. Тупо цинізм, High level. Як я не можу говорити про Донбас? Весь світ говорить про Донбас, а мені, президенту України, все одно, що на моїх кордонах? Або на контактній лінії? Як ти мені таке пропонуєш? Для чого? А я хочу зустрічатись, я не боюсь будь-якого формату. Я готовий. Навіщо мене запрошувати в Сочі? Щоб що, я на лижах покатався? Про що ми говоримо? Серйозні речі. Ну добре, давайте зустрінемось в Одесі, покупаємось в морі", - додав президент.
На його думку, влада Росії не розуміє ціну життя.
"Я - про серйозний діалог, про те, що у нас дійсно багато викликів, багато питань. Давайте одне, давайте обмін (полоненими, - ред.). Вам яка різниця, ви що отримуєте задоволення з того, що люди сидять у тюрмах? У чому сенс? У чому твоя історична перемога? Я вважаю,що це не правильна позиція, вона - безрезультативна. Вона про те, що хтось когось хоче постійно поламати. Життя проходить і міністр в них уже не така молода людина. Треба домовлятись", - підсумував Зеленський.
- Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Росії для обговорення нормалізації двосторонніх відносин, але додав, що питання миру має обговорюватися з представниками терористів з ОРДЛО.
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