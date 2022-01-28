Лавров заявив, що Зеленський може зустрітися з Путіним в Москві, Сочі або Санкт-Петербурзі
Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Росії для обговорення нормалізації двосторонніх відносин
Про це він заявив в інтерв'ю російським радіостанціям.
"Якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію двосторонніх відносин, які страждають від збитків, завданих односторонніми діями його режиму, і на ці дії, звичайно, ми відповідаємо, ми готові. Будь ласка, нехай приїжджає до Москви, Сочі, Петербурга, куди домовляться", - заявив Лавров.
Однак він підкреслив, що обговорення питань Донбасу має відбуватися у Тристоронній контактній групі.
"… де за рішенням нормандського формату мають розглядатися всі питання врегулювання безпосередньо між Києвом та Донецьком, Києвом та Луганськом. А коли він заявляє, що не буде з ними розмовляти, це погано", - сказав голова МЗС Росії.
- Раніше Лавров заявив, нібито Росія не хоче війни, однак не дозволить ігнорувати "свої безпекові інтереси".
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