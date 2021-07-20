"Навіщо нам тримати купу дипломатів?": Лукашенко про дипмісії в Європі

Про це самопроголошений президент Былорусы Олександр Лукашенко заявив на нараді, передає БелТА.



"Роман Олександрович і Ігор Петрович (прем'єр-міністр Роман Головченко і глава Адміністрації президента Ігор Сергієнко. - ред.), треба дуже серйозно подивитися на наші диппредставництва в Європі. Ви, як колишній дипломат (Головченко. - ред. ), я часто вам про це кажу, знаєте це не з чуток. Слухайте, ну навіщо нам там тримати купу дипломатів, якщо ми взагалі з ними не торгуємо, а політичні відносини, дипломатія, вона не просто відсутня, вона на шкоду державі ", - сказав Лукашенко.



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"Якщо там треба один посол і помічник, ну то зніміть їм двокімнатну квартиру і нехай працюють. Піде (розвиток співпраці. - ред.) - додамо. Треба просто з точки зору життя і практики до цього підійти", - додав білоруський диктатор.

Лукашенко зауважив, що процес оптимізації білоруських закордонних установ проходить не досить інтенсивно.

"Чого ми щоки надуваємо і намагаємося роздувати ці дипломатичні представництва? Нещодавно ми начебто почали цей процес, але він йде - як мокре горить, як ніби його хтось хоче замусолити", - поскаржився Олександр Лукашенко.