Навіть Durex та Contex залишають Росію. Британський гігант Reckitt оголосив про вихід з ринку РФ
Виробник медичних препаратів, миючих та гігієнічних засобів вирішив позбутись активів у Росії
Про це компанія Reckitt Benckiser повідомила на своїй офіційній сторінці.
Британська компанія Reckitt Benckiser Group Plc розпочала процес передачі російського бізнесу. Це наступний крок після припинення інвестиції в Росію, включаючи рекламу та спонсорські контракти, після початку російської спецоперації в Україні.
Reckitt Benckiser виробляє засоби для чищення Cilit Bang, Vanish, Tiret, Calgon, Finish, Dosia, знеболювальне Nurofen, льодяники від кашлю Strepsils, презервативи Durex і Contex, доглядові засоби Clearasil, засоби депіляції Veet, тести на вагітність Evitest.
У повідомленні компанії йдеться, що запущений процес спрямований "на передачу права власності на російський бізнес". Зазначається, що його можуть передати третій стороні чи "нашим місцевим працівникам". Штат компанії у Росії налічує 1,3 тис. осіб.
10 березня компанія Reckitt Benckiser призупинила всі інвестиції та рекламу в Росії. За даними статистики, компанія займає п'яте місце серед найбільших іноземних компаній-рекламодавців у Росії.
- Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, про припинення діяльності у Росії також заявив один з провідних світових виробників кави Lavazza.
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