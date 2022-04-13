Навіть Durex та Contex залишають Росію. Британський гігант Reckitt оголосив про вихід з ринку РФ

Про це компанія Reckitt Benckiser повідомила на своїй офіційній сторінці.

Британська компанія Reckitt Benckiser Group Plc розпочала процес передачі російського бізнесу. Це наступний крок після припинення інвестиції в Росію, включаючи рекламу та спонсорські контракти, після початку російської спецоперації в Україні.

Reckitt Benckiser виробляє засоби для чищення Cilit Bang, Vanish, Tiret, Calgon, Finish, Dosia, знеболювальне Nurofen, льодяники від кашлю Strepsils, презервативи Durex і Contex, доглядові засоби Clearasil, засоби депіляції Veet, тести на вагітність Evitest.

У повідомленні компанії йдеться, що запущений процес спрямований "на передачу права власності на російський бізнес". Зазначається, що його можуть передати третій стороні чи "нашим місцевим працівникам". Штат компанії у Росії налічує 1,3 тис. осіб.

10 березня компанія Reckitt Benckiser призупинила всі інвестиції та рекламу в Росії. За даними статистики, компанія займає п'яте місце серед найбільших іноземних компаній-рекламодавців у Росії.

Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, про припинення діяльності у Росії також заявив один з провідних світових виробників кави Lavazza.

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