"Навіть коти їх не їдять": маріуполець розповів про консерви у "гумпайку" від "Единой Росии" для Маріуполя
Окупаційна влада Маріуполя роздає містянам "гуманітарну допомогу" від партії "Единая Росия", яку не можливо використовувати та вживати
Про це раднику мера Маріуполя Петру Андрющенку повідомив житель тимчасово окупованого міста.
"Всі люди кажуть, що там просто настільки огидні консерви, що навіть коти їх не їдять, тобто відкриваєш там якась рідина смердюча і так далі й тому подібне, таких моментів ще дуже, дуже багато", - прокоментував "гумдопомогу" від Росії маріуполець.
Гуманітарна ситуація у Маріуполі залишається критичною.
- Нагадаємо, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що у місті хаотичні поховання та літні дощі можуть призвести до епідемічної катастрофи. "Під час характерних для Маріуполя літніх дощів все це буде потрапляти до річок, моря та джерел, звідки люди беруть воду. Тому нам потрібні стійкі зелені коридори для евакуації маріупольців", - наголосив він.
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