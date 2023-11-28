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Навіть природа каже окупантам "Геть з Маріуполя!": депутат міськради про наслідки негоди в місті

28 листопада, 2023 вiвторок
17:17
Війна з Росією Маріуполь

Дмитро Забавін, депутат Маріупольської міської ради, зазначив, що у Маріуполі підзатопило все те, що росіяни будували вздовж узбережжя Азовського моря

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Навіть природа каже окупантам:"Геть з Маріуполя!" Тобто те, що росіяни починали там щось будувати, позносило всі понаставлені ними паркани, що закривали від людей їхнє будівництво. Відповідно, немає досі електропостачання у багатьох багатоповерхівках, люди сидять без опалення, бо окупанти все низькоякісне робили. А зараз нам відомо, що після цієї негоди у Маріуполі підзатопило електропідстанції, а також те, що росіяни робили вздовж узбережжя Азовського моря", - розказав депутат Маріупольської міської ради.

За його словами, на Приморському бульварі вода дісталася навіть до залізничного сполучення, хоча воно проходить на досить великій відстані. Однак упродовж багатьох років маріупольці не пам'ятають, щоб таке колись було.

"Відповідно, з урахуванням того, що росіяни не можуть самотужки ліквідувати наслідки цієї негоди, ми фіксуємо повідомлення від людей, які залишилися без світла, води та тепла. Ось результат управління окупаційної адміністрації", - резюмував Дмитро Забавін.

  • 24 листопада Маріупольська міська рада інформувала, що в окупованому Маріуполі за добу через пожежі загинуло троє людей
  • 28 листопада радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області на пляжі Піщаний в районі морського порту зафіксували підвищений у 15,5 разів радіаційний фон
Україна
Маріуполь
негода
російська армія
Донеччина
Азовське море
окуповані території
окупанти
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