Навіть природа каже окупантам "Геть з Маріуполя!": депутат міськради про наслідки негоди в місті
Дмитро Забавін, депутат Маріупольської міської ради, зазначив, що у Маріуполі підзатопило все те, що росіяни будували вздовж узбережжя Азовського моря
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Навіть природа каже окупантам:"Геть з Маріуполя!" Тобто те, що росіяни починали там щось будувати, позносило всі понаставлені ними паркани, що закривали від людей їхнє будівництво. Відповідно, немає досі електропостачання у багатьох багатоповерхівках, люди сидять без опалення, бо окупанти все низькоякісне робили. А зараз нам відомо, що після цієї негоди у Маріуполі підзатопило електропідстанції, а також те, що росіяни робили вздовж узбережжя Азовського моря", - розказав депутат Маріупольської міської ради.
За його словами, на Приморському бульварі вода дісталася навіть до залізничного сполучення, хоча воно проходить на досить великій відстані. Однак упродовж багатьох років маріупольці не пам'ятають, щоб таке колись було.
"Відповідно, з урахуванням того, що росіяни не можуть самотужки ліквідувати наслідки цієї негоди, ми фіксуємо повідомлення від людей, які залишилися без світла, води та тепла. Ось результат управління окупаційної адміністрації", - резюмував Дмитро Забавін.
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