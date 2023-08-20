Про це він сказав BILD.

"Ми сприймаємо такі заяви спокійно. За словами неназваних чиновників, генералів і аналітиків, Україна повинна була припинити своє існування протягом трьох-десяти днів у лютому 2022 року. Вони тепер припускають, що Україна не зможе так швидко повернути всю свою територію. Це показує, що навіть у тих, хто сумнівається, з часом з'являється більше надії", - зазначив міністр закордонних справ України.

BILD нагадує, що на початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, ні західні спецслужби, ні військові не очікували, що Україна зможе захиститися. Тоді знову і знову говорили, що Київ впаде.

Кулеба заявив BILD, що "такого рівня бойових дій і вогневої потужності американці востаннє відчували в Нормандії". За його словами, аналітики повинні бути більш обережними у своїх довгострокових прогнозах.

"Нам не потрібно нічого доводити - наш успіх винагородить оптимістів і зіпсує репутацію тих, хто сумнівається. Однак нам потрібні більш довгострокові навички для досягнення більш короткострокових результатів. Ніколи не недооцінюйте Україну. Наберіться терпіння. Перемога – це важка праця", - наголосив очільник МЗС.