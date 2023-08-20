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"Навіть у тих, хто сумнівається, з часом з'являється більше надії": Кулеба відповів критикам контрнаступу

20 серпня, 2023 неділя
08:15
Війна з Росією Кулеба

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував "сумніви" західних аналітиків щодо контрнаступу ЗСУ. Він порадив їм бути "обережними у своїх прогнозах і довгострокових передбаченнях"

Про це він сказав BILD.

"Ми сприймаємо такі заяви спокійно. За словами неназваних чиновників, генералів і аналітиків, Україна повинна була припинити своє існування протягом трьох-десяти днів у лютому 2022 року. Вони тепер припускають, що Україна не зможе так швидко повернути всю свою територію. Це показує, що навіть у тих, хто сумнівається, з часом з'являється більше надії", - зазначив міністр закордонних справ України.

BILD нагадує, що на початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, ні західні спецслужби, ні військові не очікували, що Україна зможе захиститися. Тоді знову і знову говорили, що Київ впаде. 

Кулеба заявив BILD, що "такого рівня бойових дій і вогневої потужності американці востаннє відчували в Нормандії". За його словами, аналітики повинні бути більш обережними у своїх довгострокових прогнозах.

"Нам не потрібно нічого доводити - наш успіх винагородить оптимістів і зіпсує репутацію тих, хто сумнівається. Однак нам потрібні більш довгострокові навички для досягнення більш короткострокових результатів. Ніколи не недооцінюйте Україну. Наберіться терпіння. Перемога – це важка праця", - наголосив очільник МЗС.

  • 11 серпня речник Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова заявив, що українські Сили оборони наступають на трьох напрямках, відбивають атаки окупантів і завдають їм великих втрат.
  • Станом на вечір суботи, 12 серпня, було відомо про успіхи українських захисників на Таврійському напрямку.
  • Своєю чергою в Інституті вивчення війни відзначили тактично значущі успіхи Сил оборони на Запоріжжі, деградацію армії РФ та вирішальне значення прориву ЗСУ.
  • Згодом, 16 серпня, українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.
  • Пізніше CBS News написало, що українські військові прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака й вступили у бій із першою лінією російської оборони.
Світ
Україна
МЗС України
ЗСУ
Дмитро Кулеба
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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