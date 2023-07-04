Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Інформації від Генштабу стало менше. Це говорить про те, що на якихось ділянках відбуваються дії, які стануть основою для оптимістичних висновків. Слід відзначити, що тривають бойові дії навколо Бахмута, де зрізається "клішня", яка нависає з півночі й півдня. Триває просування наших військ у бік Берхівки та Кліщіївки. Вчора бачили гарну роботу 22-ї бригади артилерії ЗСУ, де вони знищували противника в посадці перед Кліщіївкою. Кліщіївка зараз стала таким містом, де ворог утримує потужний опорний пункт у лісосмузі. Там відбуваються активні бойові дії з нашого боку", - підкреслив Згурець.

За словами військового експерта, на півдні ЗСУ продовжують знищувати резерви армії ворога.

"Що стосується півдня, то в напрямку Оріхів - Мелітополь та Велика Новосілка - Бердянськ відбуваються дії підрозділів ЗСУ, які скеровані на витискання противника з опорних пунктів, які ворог займає. Тривають бойові дії у зоні Рівнополя та в бік Старомихайлівки. Тактика української сторони залишається незмінною - знищення резервів силами артилерії. Такі дії будуть визначати загальну картину, яка відбувається на полі бою", - зауважив Згурець.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони продовжують наступати на південному і східному напрямках. За минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій

Сили оборони України просуваються на флангах та ефективно знищують росіян на Бахмутському напрямку. Ситуація на цьому напрямку знову загострилася











