Навколо окупованих міст ворог будує суцільні фортеці та руйнує береги річки Молочна: мер Мелітополя про оборонні заходи армії РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Противник продовжує будувати лінії оборони, з якими тепер так складно боротися нашим героїчним військовим. Також триває будівництво ворожих фортифікаційних споруд на проміжку від Василівки, Токмака до Мелітополя та й навіть з Мелітополя до тимчасово окупованого Криму. Ворог намагається побудувати нові й нові лінії оборони. Крім того, загарбник будує навколо наших міст суцільні фортеці, щоб ускладнити просування українських Збройних сил. Саме це окупанти роблять навколо Токмаку, Мелітополя", - розказав Іван Федоров.

Федоров додав, що у Мелітополі російські війська максимально розривають береги річки Молочна, щоб заболотити місцевість та зробити природну захисну споруду.

"Також окупанти завезли величезну кількість лісу кругляку, аби будувати собі бліндажі. Не кажучи вже про те, що сталою практикою ворога є будівництво підземних міст з морських контейнерів, які дійсно ускладнюють просування для наших героїчних Сил оборони. Але я впевнений, що всі ці ворожі дії точно не зупинять наші Збройні сили, тому ми маємо всіляко допомагати нашим захисникам продовжувати просування", - підкреслив міський голова Мелітополя.