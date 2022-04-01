Навколо Шостки велике кільце, – Акперов
Ворог залишається у напрямку на північ Сумської області: Буринь, Конотоп, Білопільській район. Постійний рух з боку РФ через Сумську область до Чернігівської й навпаки. Навколо Шостки виникло велике кільце
Про скупчення ворога на півночі Сумської області розказав Вадим Акперов, депутат Сумської міськради в етері Еспресо TV
Депутат повідомив: "Стосовно ворога, він залишається у напрямку Бурині, Конотопа, Білопільського району - це більш на північ Сумської області. Там їх достатньо велике скупчення. Також постійний рух з напрямку Російської Федерації, через Сумську область до Чернігівської та навпаки, вивозять якусь підбиту техніку. Інколи виникають бої на цих напрямках з ЗСУ. Сьогодні, 1 квітня, по інформації, яку отримав з міста Шостку, то навколо Шостки виникло велике кільце. І будемо дивитися, як будуть розвиватися події, з ЗСУ готові дати відсіч. Ситуація залишається непростою".
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